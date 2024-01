Presentato il super jet X-59 per i voli supersonici: “rivoluzionerà i viaggi aerei”

MeteoWeb

La Nasa e il gruppo Lockheed Martin hanno presentato un nuovo super jet sperimentale, battezzato X-59 con capacità supersoniche che secondo l’agenzia spaziale statunitense promette di “rivoluzionare il viaggi aerei, aprendo la strada a una nuova generazione di velivoli che potranno viaggiare più veloci del suono“. Il velivolo è stato mostrato durante un evento alla sede della Lockheed a Palmdale, in California. Il progetto si inserisce nell’ambito del programma della Nasa “Quesst”, che punta a raccogliere dati da fornire alle autorità per ridiscutere le regole che da 50 anni vietano i viaggi aerei supersonici a causa dell’inquinamento acustico dovuto al “bang”, da superamento della velocità del suolo.

L’X-59 è progettato per essere in grado di volare a 1,4 volte la velocità del suono, fino a 1.488 km orari (925 miglia orarie) generando tuttavia minore rumorosità di altri velivoli supersonici. Il primo decollo dovrebbe avvenire quest’anno. L’X 59, precisa un comunicato, non è un prototipo ma un aereo sperimentale. Ha la peculiarità di non presentare un tradizionale abitacolo ma l’alloggiamento del pilota è situato a metà del velivolo e non dispone di visuale frontale diretta: questa viene affidata a quello che è stato battezzato “Vision System”, un meccanismo che sfrutta diverse telecamere ad alta risoluzione per una molteplicità di visuali.