Il taxi spaziale Starliner di Boeing pronto al debutto, data di lancio confermata

Il debutto del taxi spaziale Starliner di Boeing rimane in programma per la prossima stagione. NASA e Boeing si stanno preparando per il lancio del Crew Flight Test (CFT), la prima missione con astronauti di Starliner, a metà aprile. Lavori recenti sulla capsula e sui suoi vari sistemi hanno confermato la data obiettivo, ha annunciato la NASA la scorsa settimana. “I team hanno fatto progressi significativi nel risolvere i problemi tecnici identificati durante il processo di certificazione di volo dell’agenzia,” hanno spiegato i funzionari. Questi problemi tecnici hanno ritardato notevolmente il lancio di CFT, da luglio 2023 a questa primavera.

La risoluzione dei problemi

C’erano 2 problemi principali, entrambi potenziali rischi per la sicurezza: i componenti noti come “soft link” sulle linee di sospensione dei paracadute principali di Starliner non potevano gestire il carico previsto dagli ingegneri, e gran parte dei cavi sulla capsula era avvolta in nastro P213 infiammabile.

Quindi il team di Starliner ha modificato il sistema di paracadute. La versione rinnovata ha mostrato la sua efficacia nel deserto dell’Arizona durante un test all’inizio di questo mese, Inoltre, i team hanno rimosso il nastro P213 dove era possibile farlo. “Per le aree in cui la rimozione del nastro comportava un rischio maggiore per l’hardware di Starliner, Boeing ha applicato tecniche di rimedio testate, come sovrapporre il nastro P213 con un altro nastro non infiammabile, resistente all’abrasione, e installare barriere antincendio sui fasci di cavi,” è stato spiegato.

Il lancio di Starliner e l’equipaggio

CFT porterà gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove rimarranno per circa 10 giorni. Starliner sarà lanciato con un razzo Atlas V di United Launch Alliance dalla Cape Canaveral Space Force Station della Florida.

CFT sarà il terzo volo spaziale per Starliner. La capsula non è riuscita a raggiungere la stazione orbitante come previsto durante una missione di test senza equipaggiata nel dicembre 2019, ma ha raggiunto l’obiettivo durante un secondo tentativo nel maggio 2022.

Nel settembre 2014, la NASA ha assegnato contratti sia a Boeing che a SpaceX per trasportare astronauti da e per l’ISS. SpaceX ha già lanciato 7 missioni operative con equipaggio per l’agenzia con il razzo Falcon 9 e la capsula Dragon, e si sta preparando a lanciarne un’altra il prossimo mese.

