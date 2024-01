I telescopi della NASA iniziano l’anno con due esplosioni stellari

MeteoWeb

Questa immagine colorata e festosa mostra diversi tipi di luce contenenti i resti non di una, ma almeno di due stelle esplose. Questo resto di supernova è noto come 30 Doradus B (30 Dor B in breve) e fa parte di una regione più ampia dello spazio dove le stelle si sono formate continuamente negli ultimi 8-10 milioni di anni. È un paesaggio complesso di nubi scure di gas, stelle giovani, shock ad alta energia e gas surriscaldato, situato a 160.000 anni luce dalla Terra nella Grande Nube di Magellano, una piccola galassia satellite della Via Lattea.

La nuova immagine di 30 Dor B è stata realizzata combinando i dati a raggi X dell’Osservatorio Chandra della NASA (in viola), i dati ottici del telescopio Blanco da 4 metri in Cile (in arancione e ciano) e i dati a infrarossi del telescopio spaziale Spitzer della NASA (in rosso). Sono stati aggiunti anche i dati ottici del telescopio spaziale Hubble della NASA in bianco e nero per evidenziare le caratteristiche nitide dell’immagine.

Un team di astronomi guidato da Wei-An Chen dell’Università Nazionale di Taiwan a Taipei ha utilizzato oltre due milioni di secondi del tempo di osservazione di Chandra di 30 Dor B e dei suoi dintorni per analizzare la regione. Hanno trovato un debole guscio di raggi X che si estende per circa 130 anni luce. I dati di Chandra rivelano anche che 30 Dor B contiene venti di particelle che soffiano via da una pulsar, creando quella che è conosciuta come “pulsar wind nebula”.

Due possibili supernovae in 30 Doradus B

Se presi insieme ai dati di Hubble e di altri telescopi, i ricercatori hanno stabilito che nessuna singola esplosione di supernova potrebbe spiegare ciò che viene osservato. Sia la pulsar che i raggi X luminosi visti al centro di 30 Doradus B probabilmente sono il risultato di un’esplosione di supernova dopo il collasso di una stella massiccia circa 5.000 anni fa. Il guscio più grande e debole dei raggi X, tuttavia, è troppo grande per essere il risultato della stessa supernova. Invece, il team pensa che almeno due esplosioni di supernova siano avvenute in 30 Dor B, con il guscio a raggi X prodotto da un’altra supernova più di 5.000 anni fa. È anche del tutto possibile che in passato siano accadute anche altre cose.

Questo studio, pubblicato sulla rivista Astronomical Journal, può aiutare gli astronomi a saperne di più sulla vita delle stelle massicce e sugli effetti delle loro esplosioni di supernova.