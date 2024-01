Tempesta in California, alluvione lampo travolge San Diego | FOTO

MeteoWeb

Un’alluvione lampo ha colpito San Diego ieri, mentre piogge torrenziali si sono abbattute su una vasta area degli Stati Uniti, abbattendo alberi e inondando strade in tutta la California. Inondazioni hanno colpito in particolare la città di Guerneville, a Nord di San Francisco, dove un torrente è esondato dopo che più di 10 cm di pioggia sono caduti in 24 ore. In seguito il sistema meteorologico ha scatenato una violenta tempesta nella parte meridionale dello Stato in quello che è stato il 2° evento piovoso principale dell’inverno. Le acque hanno trascinato via veicoli che sono finiti gli uni sugli altri in alcune zone di San Diego. Diverse decine di centimetri d’acqua hanno inondato i quartieri di Mountain View, Shelltown e Southcrest, e diverse autostrade, tra cui l’Interstate 15.

In un periodo di 3 ore, sono caduti ben 7,6 cm di pioggia a National City, mentre 5 cm sono caduti all’aeroporto internazionale di San Diego, ha riportato il San Diego Union-Tribune. Durante l’inverno, la regione registra mediamente circa 5 cm di pioggia al mese.

Il fiume San Diego è esondato, ha avvertito il National Weather Service. Il dipartimento dei pompieri della città ha dichiarato di aver messo in salvo almeno 24 persone dai fiumi in piena di San Diego e Tijuana. Il sindaco di San Diego, Todd Gloria, ha dichiarato lo stato di emergenza e la città ha allestito rifugi per ospitare i residenti sfollati. L’Ufficio di gestione delle emergenze della Contea di Los Angeles ha emesso un avviso di evacuazione vicino a Topanga Canyon valido fino a martedì mattina ora locale a causa del possibile scorrimento di fango o detriti.

A Nord è in vigore un avviso per valanghe per l’entroterra delle montagne intorno all’area del lago Tahoe, che potrebbe registrare più di 30 cm di neve, secondo il Sierra Avalanche Center di Truckee, in California. Si prevede che la tempesta porti fino a 20 cm di neve sulle rive del lago e fino a 35 cm con venti che soffiano fino a 95 km/h nelle alture più elevate.

Il maltempo non ha risparmiato il Texas: alcune zone dell’area di San Antonio hanno ricevuto fino a 12,7 cm di pioggia dalla notte di domenica, secondo il National Weather Service. Anche Houston, Dallas, così come varie parti del Nord e dell’Est del Texas, sono state duramente colpite dalla pioggia. In altre parti del Paese, come in Arkansas, è stato segnalato gelicidio. Giorni di temperature sotto lo zero hanno causato problemi idrici in molte città dell’Arkansas e a Memphis, Tennessee, a causa di tubature danneggiate.

