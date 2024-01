La tempesta Henk sferza il Regno Unito: raffiche fino a 150km/h, danni e caos trasporti | FOTO

MeteoWeb

La tempesta Henk sta sferzando un’ampia fascia del Regno Unito con forti venti e piogge. Il Met Office ha emesso un’allerta per raffiche fino a 130km/h per l’Inghilterra meridionale e centrale e per il Galles. Ma c’è anche il rischio di allagamenti: l’Agenzia per l’ambiente ha lanciato circa 200 allerte in diverse zone dell’Inghilterra. Il Met Office aggiunge che ci sono buone probabilità che si verifichino interruzioni di corrente che potrebbero influire sulla copertura della telefonia mobile.

Venti di oltre 150km/h

Forti raffiche di vento stanno sferzando il Regno Unito a causa della tempesta Henk. La raffica più intensa è stata registrata sull’Isola di Wight, con una raffica di 151km/h a Needles, sito esposto alle forti raffiche di vento. Tra le altre raffiche più rilevanti, segnaliamo: 130km/h all’Aeroporto di Exeter, 114km/h al Mumbles Head e all’Isola di Portland, 11km/h a Cardinham.

Danni da vento

Numerosi comuni in tutta l’Inghilterra segnalano alberi caduti sulle strade a causa del forte vento della tempesta Henk (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Diverse auto sono state schiacciate dalla caduta di alberi in tutta Londra oggi. I vigili del fuoco di Londra hanno affermato di aver ricevuto “molte chiamate per alberi e oggetti caduti e posizioni precarie”. Molte anche le impalcature abbattute, come a Sutton, nel sud di Londra, o a Greenwich, con pali, legno e materiale plastico sparsi lungo le strade.

Migliaia di case senza elettricità

L’Energy Networks Association – che raccoglie i dati di tutti i fornitori di energia – stima che 8.900 case siano attualmente senza elettricità nel Regno Unito a causa della tempesta Henk. La maggior parte delle case colpite si trova nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Disagi nei trasporti

I primi effetti della tempesta si fanno già sentire sulla rete ferroviaria, come per il servizio tra Londra Paddington e il Galles meridionale deviato a causa degli allagamenti tra Swindon e Bristol Parkway. Inoltre, la National Rail ha affermato che alcune linee sono bloccate a causa di un’interruzione della fornitura di energia elettrica tra Paddington e Maidenhead. La South Western Railway segnala “estremi disagi” sulla sua rete. Un messaggio sul sito web dell’operatore ferroviario afferma che “incidenti multipli” stanno influenzando i servizi. L’operatore Avanti West Coast ha annunciato ritardi per i danni causati dal vento lungo alcune tratte.

Gli aerei faticano ad atterrare all’aeroporto di Heathrow mentre la tempesta Henk sferza il Regno Unito.

Diffuse inondazioni

Diffuse segnalazioni di inondazioni nelle Midlands in luoghi come Leicestershire e Worcestershire, dove diverse strade principali sono state chiuse dalle autorità locali. Un’auto a Kenilworth, nel Warwickshire (Inghilterra), è stata salvata dai Vigili del Fuoco dopo che il suo conducente ha tentato di attraversare una zona allagata. Il servizio ha utilizzato un gommone per soccorrere gli occupanti dell’auto, vista la velocità con cui scorreva l’acqua. Il servizio antincendio e di soccorso del Warwickshire ha chiesto ai residenti di non guidare nelle zone allagate.

A Worcester, una donna sulla quarantina è stata salvata ieri da alcuni passanti sul fiume Severn e la Polizia del Leicestershire sta ricevendo “molte segnalazioni” di incidenti e guasti dovuti all’acqua.

La tempesta Henk verso l’Europa continentale

La tempesta Henk si sposterà sull’Europa continentale settentrionale entro domani, mercoledì 3 gennaio, ma potrebbero esserci ancora piogge e vento nel Regno Unito. Henk è l’ottava tempesta in soli tre mesi nel Paese, ma questo periodo di tempo umido e ventoso sembra che potrebbe finire entro questa settimana con l’arrivo di un clima più stabile, ma più freddo.

La tempesta Henk è stata annunciata molto più tardi del solito, solo poche ore prima che l’impatto si facesse sentire. Ciò è dovuto alle sue piccole dimensioni e al fatto che si stava ancora sviluppando questa mattina.