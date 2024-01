Tempesta invernale sul nord degli USA: bufere di neve e ghiaccio, temperature di quasi -30°C

MeteoWeb

Oggi una vasta tempesta invernale ha spazzato il nord degli Stati Uniti, con neve in alcuni luoghi, pioggia gelata in altri e temperature gelide con forti venti in diversi stati. Si sospetta almeno una vittima a causa dell’ultima ondata di maltempo: un uomo è ritenuto morto dopo una valanga nell’entroterra dell’Idaho. Forti nevicate e forti venti hanno reso la guida sulle strade praticamente impossibile in alcune parti dell’Iowa, al punto che gli aspiranti presidenziali repubblicani hanno annullato gli eventi della campagna. Il “ghiaccio nero” causato dalla pioggia gelata ha provocato incidenti e paralizzato Kansas City, nel Missouri. Le cancellazioni di voli sono state comuni, di cui più di 1.000 negli aeroporti di Chicago. Più di 250mila utenze elettriche sono fuori uso, dall’Illinois al Texas, dal Wisconsin all’Arkansas.

In Idaho, due uomini sono stati salvati dopo essere rimasti travolti da una valanga nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio vicino al confine con il Montana, ma un terzo uomo è disperso e viene ritenuto morto. Le autorità non sono sicure di cosa stessero facendo gli uomini nella zona che era sotto allerta pericolo valanghe da diversi giorni. La valanga dell’Idaho è arrivata un giorno dopo che in California è stata segnalata la prima vittima da valanga della stagione negli Stati Uniti.

Anche Chicago è sotto allerta per tempesta di neve. Venti centimetri di neve si registrano in Nebraska e Illinois, 15cm in Iowa. La neve ricopre anche le strade della capitale Des Moines. I candidati repubblicani in campagna in vista dei caucus dell’Iowa di lunedì 15 gennaio devono fare i conti con un’allerta per bufera di neve che copre la maggior parte dello stato, con numerosi cambi di programma. I caucus dell’Iowa potrebbero essere più freddi della storia: lunedì sera, quando si apriranno le votazioni, le temperature dovrebbero scendere a -30°C.

Allerte per bufera di neve sono state diramate in altre località, tra cui il Minnesota sudoccidentale e l’area di Green Bay nel Wisconsin. Le previsioni per l’area di Milwaukee prevedono forti nevicate fino a domani mattina con raffiche di vento di oltre 60km/h. Ma la neve non è l’unico problema. Il freddo è la preoccupazione più grande nelle Dakota. Questa mattina, c’erano -24°C a Bismarck, nel North Dakota, e i meteorologi hanno avvertito che il fine settimana porterà temperature ancora più basse: si potrebbero raggiungere i -29°C entro la mattina di domenica 14 gennaio.

Questa mattina, le temperature sono state al di sotto dei -18°C in tutto il Montana, con temperature percepite a causa dei venti gelidi fino a -49°C nelle località lungo il confine orientale delle Montagne Rocciose e nella parte centrale dello stato.

Inondazioni al Nord-Est

Altre aree nel Nord-Est hanno avuto problemi di inondazioni. I soccorritori hanno aiutato a evacuare alcuni residenti dalle loro case a Paterson, nel New Jersey, a causa dell’esondazione del fiume Passaic. La nuova tempesta, combinata con quella di inizio settimana, ha creato preoccupazioni per le inondazioni anche nel Maine e nel New Hampshire.

Forti tempeste al Sud

Il Sud degli USA non è stato risparmiato dal maltempo. Forti tempeste con venti che hanno raggiunto i 113km/h si sono estese su tutto il Mississippi. L’aria artica dovrebbe arrivare al Sud entro questo weekend. L’Agenzia per la gestione delle emergenze del Mississippi ha esortato i residenti a prepararsi a ghiaccio, temperature gelide e possibili blackout prolungati.

Greg Abbott, Governatore del Texas, ha incoraggiato anche i texani a prepararsi. Le temperature si aggireranno intorno allo zero o poco più da domenica 14 a martedì 16 gennaio, con ghiaccio previsto per lunedì.