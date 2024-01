Tempesta Isha, potenti raffiche di vento in Francia: punte di 140 km/h nel Nord del Cotentin

MeteoWeb

Dopo il freddo e la neve, una tempesta si è abbattuta sulla Francia. Una depressione denominata Isha ha attraversato il Nord del Paese dalla sera di domenica 21 gennaio fino a oggi, causando impetuose raffiche di vento. L’agenzia meteorologica nazionale ha emesso un’allerta arancione per 3 dipartimenti a causa dei venti violenti: Finistère, Manche e Pas-de-Calais. Inoltre, altri 14 dipartimenti sono stati posti in allerta gialla per i venti intensi.

Di fronte a queste previsioni, il municipio di Parigi ha annunciato la chiusura di parchi, giardini e cimiteri, citando “forti venti annunciati da Météo France, con raffiche fino a 85 km/h“, secondo un comunicato stampa. L’appello è stato chiaro: “Se possibile, evitare di uscire di casa. Stare molto attenti in caso di viaggio e evitare di guidare sotto gli alberi. Le passeggiate nel Bois de Boulogne e Vincennes sono sconsigliate. In caso di pioggia intensa, evitare di scendere nei sotterranei“, ha precisato il municipio.

La tempesta ha colpito il Nord della Francia la sera scorsa, con raffiche che hanno superato i 140 km/h nel Nord del Cotentin, 120 km/h sulla Costa d’Alabastro e sulla Costa d’Opale, e da 90 a 100 km/h dall’interno della Bretagna alla Normandia. Questa mattina, l’estremo Nord del Paese è stato colpito da forti venti con raffiche fino a 110-130 km/h lungo il litorale della Costa d’Opale. Nell’entroterra, si sono verificate occasionali raffiche che hanno sfiorato i 100-120 km/h sulle colline dell’Artois. Allo stesso tempo, il vento si è intensificato in Lorena e in Alsazia, raggiungendo quasi 80 km/h con il passare delle raffiche di tempesta.