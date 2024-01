La Terra vista dalla Cupola, uno sguardo speciale dalla ISS | VIDEO

MeteoWeb

L’astronauta Marcus Wandt ci porta all’interno della cupola a 7 finestre, la “finestra sul mondo” della Stazione Spaziale Internazionale. La Cupola, costruita dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è il luogo preferito di molti astronauti sulla ISS. Serve non solo come un punto fotografico unico, ma anche per osservare le attività robotiche del braccio robotico Canadarm2 dell’Agenzia Spaziale Canadese, i veicoli spaziali in arrivo e le attività extraveicolari.

La Cupola della ISS

La Cupola è un modulo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) che offre una vista panoramica della Terra e dello Spazio circostante. Ecco alcune caratteristiche principali:

Finestre panoramiche – La Cupola è dotata di 7 finestre di grandi dimensioni, che forniscono una visione senza ostacoli dello Spazio e della Terra. Queste finestre sono utilizzate dagli astronauti per osservare eventi celesti, fenomeni atmosferici e il paesaggio terrestre;

La Cupola è dotata di 7 finestre di grandi dimensioni, che forniscono una visione senza ostacoli dello Spazio e della Terra. Queste finestre sono utilizzate dagli astronauti per osservare eventi celesti, fenomeni atmosferici e il paesaggio terrestre; Punto di osservazione e controllo – Oltre ad essere un punto panoramico, la Cupola serve anche come posto di osservazione e controllo per le attività esterne della stazione spaziale. Gli astronauti possono monitorare e controllare le operazioni di manovra di dispositivi esterni, come il braccio robotico Canadarm2;

Oltre ad essere un punto panoramico, la Cupola serve anche come posto di osservazione e controllo per le attività esterne della stazione spaziale. Gli astronauti possono monitorare e controllare le operazioni di manovra di dispositivi esterni, come il braccio robotico Canadarm2; Attività fotografiche e scientifiche – La Cupola è un luogo ideale per condurre attività fotografiche e scientifiche. Gli astronauti utilizzano le finestre per scattare fotografie della Terra e per condurre esperimenti scientifici che richiedono una vista diretta dello Spazio.

La Cupola è un luogo ideale per condurre attività fotografiche e scientifiche. Gli astronauti utilizzano le finestre per scattare fotografie della Terra e per condurre esperimenti scientifici che richiedono una vista diretta dello Spazio. Luogo di ritrovo e relax – La Cupola è spesso descritta come uno dei luoghi preferiti dagli astronauti per rilassarsi e contemplare il mondo dallo Spazio. La vista panoramica offre un’esperienza unica e stimolante durante le lunghe permanenze.

In sintesi, la Cupola è un elemento cruciale della ISS che fornisce agli astronauti un punto di vista straordinario e funge da centro di controllo per le operazioni esterne della Stazione.

L’astronauta dell’ESA Marcus Wandt

Marcus è stato lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo del veicolo spaziale Dragon come parte della Missione Axiom 3 il 18 gennaio 2024. La sua missione di due settimane a bordo è conosciuta come “Muninn“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.