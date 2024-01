Spazio, astronauti Ax-3 sulla ISS: inizia anche la missione “Muninn”

MeteoWeb

Il veicolo spaziale Dragon con a bordo l’astronauta di progetto dell’ESA Marcus Wandt e i suoi colleghi Michael López-Alegría, Walter Villadei e Alper Gezeravcı ha effettuato l’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale alle 11:57 CET di sabato 20 gennaio. I quattro astronauti fanno parte della missione Axiom 3 (Ax-3) e vivranno e lavoreranno in orbita per un massimo di due settimane. Se l’Italia, con l’astronauta Villadei, ha portato a bordo della ISS la missione Voluntas, l’Agenzia Spaziale Europea con l’astronauta scandinavo Marcus Wandt ha portato a bordo la missione Muninn.

L’equipaggio ha impiegato circa 36 ore per raggiungere la Stazione Spaziale dopo il lancio il 18 gennaio alle 21:49 GMT (22:49 CET, 16:49 ora locale). Wandt è diventato il quinto astronauta ESA a lasciare la Terra su un veicolo spaziale Dragon e durante il viaggio ha ricoperto il ruolo di specialista di missione.

Wandt è il primo di una nuova generazione di astronaute e astronauti europei a volare grazie a un’opportunità di volo spaziale umano commerciale con Axiom Space, e il secondo cittadino svedese a volare nello spazio.

“Sono immensamente grato e colpito da tutti coloro che hanno lavorato insieme per rendere possibile questa missione. Voglio ringraziare l’ESA per essere stata audace e lungimirante e per aver aperto la strada per rafforzare la presenza dell’Europa nello spazio con il sostegno della Svezia e di Axiom Space“, ha affermato Marcus il giorno del lancio.

In qualità di astronauta di progetto, il lavoro di Wandt all’ESA è legato a questa specifica opportunità di volo con un contratto a tempo determinato.

Due scandinavi in orbita

La prima missione di Wandt nello spazio prende il nome dalla mitologia norrena e dai due corvi complici del Dio Odino – Muninn e Huginn. Secondo il mito, i corvi servono come messaggeri e consiglieri del loro Dio, condividendo tutto ciò che vedono e sentono. Huginn è il nome della missione dell’astronauta di nazionalità danese dell’ESA Andreas Mogensen.

Wandt è stato accolto a bordo da Mogensen, che attualmente è comandante della Stazione Spaziale. Questa è la prima volta che due scandinavi sono insieme nello spazio, pronti a raccogliere nuove conoscenze in orbita, fornire benefici alle persone sulla Terra e prepararsi per future esplorazioni spaziali.

Una missione ricca di azione

Wandt dedicherà gran parte del suo tempo nello spazio ad attività scientifiche e dimostrazioni tecnologiche che potrebbero plasmare il modo in cui viviamo e lavoriamo sulla Terra. In totale, eseguirà circa 20 esperimenti e prenderà parte a cinque programmi educativi sulla Stazione Spaziale.

Il programma della missione Muninn è ricco di ricerche europee e nuovi esperimenti condotti dall’Agenzia Spaziale Svedese, che vanno da studi su come la progettazione degli habitat spaziali influisce sui livelli di stress di un astronauta a svelare i cambiamenti nelle strutture cellulari e nell’espressione genica in microgravità.