Terremoti, 100 milioni per la prevenzione nelle isole minori: “obiettivo piano serio in tutta Italia”

Nuove iniziative per la protezione delle isole minori del rischio sismico come inizio di un piano più ampio che coinvolga tutta l’Italia. È quanto ha annunciato Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, in una conferenza stampa tenutasi oggi a Palazzo Chigi. “Siamo ormai abituati a guardare alle isole marine soprattutto dal punto di vista paesaggistico e naturalistico e ce ne ricordiamo quasi sempre nei mesi estivi. Si tratta invece – ha detto Musumeci – di territori fragili e vulnerabili, dal punto di vista della protezione civile, che hanno bisogno di una concreta messa in sicurezza”. “Quello che presentiamo è il più robusto progetto dal punto di vista finanziario di prevenzione mai realizzato in Italia sulle isole minori, che hanno 220mila abitanti, con 36 comuni in 7 regioni italiane”.

“Oggi mettiamo a disposizione con questa iniziativa, portata avanti con Casa Italia e Protezione Civile, un bando per i sindaci per 100 milioni di euro, destinati a mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche pubbliche“, ha annunciato Musumeci. Le isole, ha aggiunto il Ministro, “sono dislocate tra Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Toscana e Liguria. La pubblicazione del bando – curata del dipartimento ‘Casa Italia’ in collaborazione con quello della Protezione Civile – costituisce anche una prima efficace risposta al richiamo dell’articolo 119 della Costituzione che impone allo Stato di adoperarsi per ridurre i gravi e permanenti svantaggi naturali della insularità”.

Le isole in totale sono 49, ma sono 27 quelle interessate dal bando perché abitate. Ventidue sono le piccole isole disabitate e, avverte Musumeci, “dobbiamo lavorare perché questo numero si blocchi altrimenti fra 20 anni quasi tutte le isole minori lo saranno”.

Per la ‘messa a terra’ dei finanziamenti del bando “non concederemo proroghe, perché deve finire da parte di certi amministratori il brutto vizio che certe volte fa dire loro ‘non ce l’abbiamo fatta’. Dico no a questo perché ognuno sul tema della sicurezza deve organizzarsi per tempo. Adesso bisogna passare dalle parole ai fatti”, ha sottolineato il Ministro. Il limite previsto dal bando, ha spiegato ancora Musumeci, sarà pari a 3 milioni di euro per ogni comune, relativamente agli edifici; invece per le infrastrutture sarà di 8 milioni per ogni isola.

Si inizia dalle isole minori perché le condizioni di chi ci vive sono “diverse” rispetto a quelle dei cittadini che vivono la penisola. “Ci sono tanti disagi dal punto di vista della mobilità e in caso di soccorso le operazioni diventano più complicate. Vogliamo rendere autonome le isole, mettendo in sicurezza gli abitanti e quanti lavorano nelle strutture pubbliche”, sostiene il Ministro.

“Questa per le isole minori è una prima iniziativa, analoghi interventi saranno adottati anche per gli altri territori della penisola. L’obiettivo di Casa Italia e Protezione Civile è quello di lanciare un piano serio, concreto, graduale finalizzato in tutta Italia da Nord a Sud per i territori che dal punto di vista sismico rimangono maggiormente esposti”, ha detto ancora Musumeci.