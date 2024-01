Terremoti: dal Governo nuove iniziative per rischi sulle isole minori

MeteoWeb

Nuove iniziative del Governo per mitigare il rischio sismico nelle isole minori italiane. Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha convocato per questo una conferenza stampa per domani, 22 gennaio, alle 11.30, presso la sala stampa di Palazzo Chigi. Alla conferenza interverranno i capi Dipartimento Fabrizio Curcio, Protezione Civile, e Luigi Ferrara, Casa Italia.

“I limiti dell’approdo emersi nelle scorse ore a Ponza e quelli di altre isole minori, troveranno una prima risposta nel bando che presenteremo domattina alle 11.30 in una conferenza stampa a Palazzo Chigi”, ha annunciato Musumeci interpellato dall’Adnkronos sulla brutta avventura che ha visto al centro la motonave Quirino della Laziomar che ieri ha rischiato di essere rovesciata da vento e onde alte durante la manovra di attracco a Ponza. “Ormai – ha osservato Musumeci – appare fin troppo chiaro che le isole minori, per la loro natura, sono le più esposte ai rischi. Non è più possibile voltarsi dall’altra parte”.