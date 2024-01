Grande paura a Ponza: traghetto rischia di ribaltarsi per il forte vento | VIDEO

MeteoWeb

Il forte vento che sta sferzando l’Italia sta rendendo difficoltosi – e in alcuni casi anche impossibili – i collegamenti marittimi. Sull’isola di Ponza, il traghetto Quirino ha rischiato di ribaltarsi a causa del forte vento e delle onde durante la manovra di attracco. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo. La nave era partita da Formia alle ore 9. Poco prima di mezzogiorno, mentre arrivava a Ponza, si è pericolosamente incrinata e alcune auto che erano a bordo finite una sull’altra nella stiva, riportando diversi danni. Al momento non risultano persone ferite, nonostante il grande spavento di tutti i passeggeri e del personale.

“La Regione Lazio approfondirà l’episodio”

“La Regione Lazio è in contatto con la Guardia Costiera e la compagnia di navigazione Laziomar per approfondire le ragioni dell’episodio di questa mattina che ha provocato momenti di paura a bordo del traghetto Quirino, in servizio tra Formia e Ponza“. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. “Il forte vento e le condizioni avverse del mare sono sicuramente la causa principale dell’avvenuto – continua Ghera – ma la Regione continuerà ad interfacciarsi in piena collaborazione con tutte le parti coinvolte per capire esattamente quanto accaduto. Per fortuna non si sono registrati feriti a bordo, né tra i passeggeri, né tra i membri dell’equipaggio anche se numerose auto trasportate all’interno del garage della nave hanno subito diversi danni”.

Oggi sulle coste del Lazio, le raffiche di vento hanno toccato i 60-70km/h, provocando danni e disagi.

