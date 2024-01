Forte vento a Viterbo, tragedia sfiorata: quercia cade sul tetto di un’officina

MeteoWeb

Il forte vento che sta sferzando l’Italia sta provocando disagi in molte regioni. Nel Lazio, il vento oggi sta soffiando con raffiche di 60-70km/h, soprattutto nel Viterbese. Raffiche sui 40km/h a Roma. Questa mattina, in via Prato giardino, a Viterbo, si è sfiorata la tragedia. A causa del forte vento, un albero, una quercia di circa 10 metri, che si trovava a ridosso del muro interno del parco comunale Prato Giardino Lucio Battisti, ha ceduto rischiando di schiantarsi sulla strada che costeggia l’esterno del parco. L’albero, invece di cadere sulla strada dove in quel momento transitavano alcune vetture, si è fermato sul tetto di un’autofficina che si trova di fronte, rimanendo sospeso a circa 5 metri dal suolo.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco e due mezzi pesanti. Il tronco è stato sollevato con una gru arrivata appositamente dalla sede centrale, e successivamente fatto a pezzi. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Fortunatamente illese le persone che si trovavano all’interno dell’officina al momento dello schianto.

