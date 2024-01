Terremoto 4.1 nel sud della California, vicino Los Angeles

MeteoWeb

Un’ampia zona della California meridionale è stata scossa da un terremoto moderato, di magnitudo 4.1. L’U.S. Geological Survey afferma che il sisma si è verificato alle 10:55 locali (le 19:55 in Italia). L’epicentro è stato localizzato circa 1 chilometro a nord-ovest di Lytle Creek, nelle montagne a est di Los Angeles. Il terremoto è avvenuto a 9km di profondità. I Vigili del Fuoco di Los Angeles affermano che non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o danni a edifici o altre infrastrutture all’interno della città.