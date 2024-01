Forte scossa di terremoto in Brasile: magnitudo 6.5 al confine con il Perù

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.5 secondo le prime stime fornite dai sismografi, ha colpito l’entroterra del Brasile nel cuore della foresta Amazzonica, con epicentro nei pressi della città di Cruzeiro do Sul (80 mila abitanti), nello Stato dell’Acre, parte della mesoregione di Vale do Juruá e della microregione di Cruzeiro do Sul.

L’epicentro è stato localizzato nell’entroterra brasiliano al punto che non siamo lontani dal confine col Perù. In base alle prime stime, la scossa si è verificata a grandissima profondità (628.8km) e questo dovrebbe aver sensibilmente attutito il risentimento sismico in superficie. Il terremoto tuttavia s’è verificato pochissimi minuti fa, alle 22:31 italiane di questa sera, le 16:31 del pomeriggio locale, e al momento non abbiamo ancora informazioni dirette dalle zone colpite.