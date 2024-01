Terremoto Centro Italia: Cdm proroga l’incarico di Castelli come Commissario straordinario

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la proroga per un anno, a decorrere dall’1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, dell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, conferito al senatore dottor Guido Castelli, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 3 del 2023. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri.