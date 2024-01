Terremoto 7.0 al confine Cina-Kirgizistan: ci sono morti. Un clamoroso VIDEO della scossa mette i brividi

MeteoWeb

Ci sono almeno tre morti al confine tra Cina e Kirgizistan dove nel pomeriggio italiano di ieri si è verificato un violento terremoto di magnitudo 7.0. L’epicentro, fortunatamente, si è verificato in una zona scarsamente abitata di montagna, ma comunque ci sono numerose città e villaggi della provincia cinese dello Xinjiang che sono stati colpiti da crolli e danni anche particolarmente gravi, con l’aggravante che si tratta proprio di località montane dove in questo periodo dell’anno c’è tanta neve e le temperature sono glaciali.

Il terremoto ha colpito la prefettura di Aksu, il cui capoluogo – la città di Aksu appunto – conta circa 600 mila abitanti e sorge a 1.223 metri di altitudine sul livello del mare. Il governo cinese ha inviato circa 200 soccorritori nella zona dell’epicentro, riuscendo a ripristinare in breve tempo le forniture elettriche che erano state interrotte a causa del crollo di alcuni tralicci.

Anche il servizio ferroviario è stato sospeso per i controlli di sicurezza, ma non sono stati riscontrati problemi quindi la circolazione è ripartita presto. Le prime immagini che arrivano dalle zone colpite sono impressionanti. In modo particolare fa paura il video della scossa da una zona panoramica sulla città: si nota chiaramente il suolo sollevarsi per un lungo lasso di tempo:

Le incredibili immagini del terremoto magnitudo 7.0 al confine tra Kirghizistan e Cina

