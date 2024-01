Terremoto Giappone, crolli e incendi: persone sotto le macerie, almeno 6 morti | LIVE

MeteoWeb

Arrivano le notizie delle prime vittime del violento terremoto di magnitudo 7.5 che si è verificato lungo la costa del Mar del Giappone. Almeno 6 persone sono morte dopo il crollo di alcune abitazioni nella città di Wajima, nella prefettura di Ishikawa, secondo quanto ha confermato il capo di Gabinetto, Yashimasa Hayashi nel corso di una conferenza stampa, segnalando anche il propagarsi di incendi nell’area interessata. Un violento incendio è scoppiato a Wajima, dove sono numerose le case crollate e circa 32.500 abitazioni sono senza corrente elettrica. La popolazione è stata accolta in una palestra di judo presso la stazione di polizia, ma mancano beni di emergenza per assisterli.

Il governatore della prefettura di Ishikawa, Hiroshi Ase, ha chiesto al governo l’impiego delle Forze di Autodifesa nelle aree colpite dal sisma. Il Primo Ministro Fumio Kishida ha esortato le persone che vivono nelle regioni sotto allarme tsunami a “evacuare immediatamente”. Stando a quanto viene riportato, un funzionario dell’Agenzia meteorologica giapponese ha affermato che le persone nelle zone costiere e lungo i fiumi, dove è stato emesso l’allarme tsunami, dovrebbero immediatamente evacuare in luoghi sicuri. Nelle zone colpite da forti scosse aumenta il rischio di frane e crolli di case ed è necessario che le persone rimangano in allerta per nuove possibili attività sismiche, che potrebbero verificarsi anche nell’arco di una settimana.

Terremoto Giappone: voli e treni sospesi

La East Japan Railway ha sospeso le operazioni di tutte le linee ad alta velocità Tohoku, Joetsu e Hokuriku Shinkansen. Le compagnie aeree nazionali giapponesi hanno cancellato i servizi da e per gli aeroporti delle aree colpite dal terremoto. A quanto riporta la tv nazionale Nhk, All Nippon Airways ha dichiarato di aver cancellato 15 voli mentre Japan Airlines ha dichiarato di averne cancellati nove. Le compagnie aeree chiedono alle persone di controllare le informazioni più recenti sui voli sui loro siti web.

È il terremoto più forte sulla Penisola di Noto dal 1885

Il terremoto di magnitudo 7.5 è il più forte mai registrato sulla Penisola giapponese di Noto, dove si trova la prefettura di Ishikawa, da quando sono iniziate le registrazioni di questi fenomeni nel 1885. Lo ha reso noto l’agenzia meteorologica giapponese, citata dalla BBC. L’allerta tsunami è inoltre la più importante da quella del marzo 2011, quando si verificò un sisma di magnitudo 9 con conseguente tsunami che portò alla catastrofe nucleare di Fukushima, ha riferito un funzionario dell’agenzia.

Dal punto di vista tettonico, segnalano gli esperti dell’INGV sul blog INGVterremoti, “l’evento è avvenuto in un’area in cui ben 4 placche tettoniche interferiscono tra loro: la placca Euroasiatica a Ovest, la placca Pacifica a Est, la placca delle Filippine a Sud e quella Nordamericana a Nord. Lo schema che segue mostra le placche che interagiscono nell’area, su una base cartografica di USGS con la sismicità recente”. “Il terremoto è stato preceduto da una scossa di magnitudo 5.5 avvenuta 4 minuti prima e nelle 2 ore successive ci sono state una decina di repliche forti, la più forte di queste di magnitudo 6.2”, viene spiegato.

Terremoto in Giappone, crolli a Wajima

Violento terremoto in Giappone, le prime immagini dei danni

Terremoto in Giappone, le immagini dalla prefettura di Ishikawa

Terremoto in Giappone, le onde di tsunami

Giappone, le immagini dall'isola di Honshu

Terremoto in Giappone, crepe nelle strade

Giappone, terremoto nella prefettura di Ishikawa: i primi danni

Terremoto Giappone, crolli sull'isola di Honshu

Terremoto in Giappone, il momento della scossa

Terremoto in Giappone, le onde di tsunami

Terremoto Giappone, gravi danni a Uchinada

Terremoto Giappone, il momento della scossa nella stazione di Kanazawa