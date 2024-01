Terremoto Giappone, violento terremoto sulla costa di Honshu: paura e crolli, allarme tsunami, ordinate evacuazioni | LIVE

MeteoWeb

Violenta scossa di terremoto oggi in Giappone. L’INGV segnala un sisma magnitudo Mwp 7.1 (7.5 per l’USGS) sulla costa dell’isola di Honshu, nella prefettura di Ishikawa. L’evento si è verificato alle 08:10 ora italiana (16:10:18 ora locale) ad una profondità di 76 km. Le autorità hanno diramato l’allerta tsunami nel Mar del Giappone per onde fino a 3 metri in 6 prefetture, tra cui quelle di Yamagata e Fukui.

Le prime onde, alte circa 1,20 metri, hanno già raggiunto la città di Wajima, a circa 500 km a Ovest di Tokyo intorno alle 16:21 ora locale (le 08:21 in Italia). “Tutti i residenti devono evacuare immediatamente su terreni più elevati,” ha dichiarato l’emittente nazionale Nhk dopo che il terremoto ha colpito la regione di Noto.

Seguiranno aggiornamenti.

