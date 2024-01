Terremoto, il Giappone piange 64 morti: maltempo e strade invase da macerie ostacolano i soccorsi | FOTO

MeteoWeb

Sono saliti a 64 i morti in Giappone per il potente terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito la prefettura di Ishikawa il giorno di Capodanno. L’ultimo bilancio arriva mentre ancora macerie e strade interrotte ostacolano le operazioni di ricerca e soccorso. Nella prefettura alcuni villaggi restano tagliati fuori e, con piogge intermittenti previste fino a giovedì nelle zone colpite dal disastro, l’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito della possibilità di frane.

Terremoto in Giappone: incendi, tsunami, edifici e strutture crollate

In località come come Wajima, Noto o Suzu, tutte vicine all’epicentro, le autorità stanno ancora cercando di quantificare gli edifici e le strutture crollate. A Suzu, “circa il 90% delle case è stato completamente o parzialmente distrutto,” secondo il sindaco Masuhiro Izumiya, come riporta Kyodo.

Il terremoto che ha scosso l’isola principale di Honshu, ha innescato onde di tsunami alte più di un metro, scatenato un grave incendio e distrutto le strade.

Più di 31.800 persone si trovano nei rifugi, ha riferito il governo. “Sono trascorse più di 40 ore dal disastro. Abbiamo ricevuto molte informazioni sulle persone che necessitano di soccorso e ci sono persone in attesa di aiuto,” ha afermato il primo ministro Fumio Kishida dopo una riunione della task force di emergenza. “Le autorità locali, la polizia, i vigili del fuoco e altre unità operative stanno compiendo sforzi di salvataggio, mentre il numero del personale e dei cani da salvataggio è in aumento. Tuttavia, vi chiediamo di rimanere pienamente consapevoli che siamo in una corsa contro il tempo e di continuare a fare tutto il possibile per salvare vite umane, mettendo al primo posto la vita delle persone“.