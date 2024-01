Forte terremoto nel Sud/Est della Turchia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un forte terremoto ha scosso la Turchia. L’INGV segnala un sisma magnitudo Mwp 5.3, avvenuto alle 14:04:09 ora italiana (15:04:09 ora locale) ad una profondità di 20 km. È stato avvertito avvertito in alcuni governatorati della Turchia orientale e della Siria. Secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu il governatore di Malatya, Ersin Yazici, ha dichiarato che per il momento non sono stati riscontrati danni significativi o vittime.

Lo scorso 28 dicembre la provincia di Malatya è stata colpita da una scossa di magnitudo 4.6, senza provocare morti o crolli di edifici. Il 6 febbraio 2023, invece, la Turchia e la Siria sono state colpite da un sisma magnitudo 7.7 che ha provocato circa 55mila vittime.

