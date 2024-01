Nasce una tigre di Sumatra al Bioparco di Roma | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel cuore del Bioparco di Roma, un evento eccezionale ha fatto brillare una luce di speranza per la conservazione di una delle sottospecie di felini più a rischio al mondo. Una femmina di Tigre di Sumatra è nata di recente, regalando gioia agli operatori del parco e contribuendo significativamente agli sforzi globali volti a preservare questa specie minacciata. Con la sua vivacità e il benessere evidente, la cucciola, ancora al riparo dagli occhi del pubblico, è al centro di una storia che va oltre la tenerezza di un nuovo nato, rivestendo un’importanza cruciale dal punto di vista scientifico.

La Tigre di Sumatra, originaria delle foreste tropicali dell’isola indonesiana, si trova in uno stato critico a causa della perdita e frammentazione del suo habitat, del bracconaggio e della conflittualità con le attività umane locali. Stimata a soli circa 600 individui rimasti in natura, la sua sopravvivenza è fortemente minacciata. Questa nascita al Bioparco di Roma, frutto dell’unione tra Tila e Kasih, due esemplari provenienti da importanti zoo europei, assume quindi un significato straordinario non solo per la gioia che apporta, ma soprattutto per la sua risonanza nella lotta per la conservazione di una specie al limite dell’estinzione.

Al Bioparco di Roma è nata una femmina di tigre di Sumatra, felino ad altissimo rischio di estinzione. La cucciola sta benissimo è molto vivace; da subito la mamma ha iniziato ad allattarla e ad accudirla. Ancora non è visibile al pubblico.

È una nascita molto importante e di grande rilevanza scientifica perché la Tigre di Sumatra, che vive nelle foreste tropicali dell’isola indonesiana, è una delle 6 sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell’habitat, del bracconaggio e della persecuzione diretta per i conflitti con le attività antropiche locali: si stima che in natura ne siano rimaste circa 600.

I genitori sono Tila e Kasih; la mamma è nata nel 2011 allo Zoo di Chester (Inghilterra) e proviene dallo Zoo di Heidelberg, in Germania. Il papà Kasih è nato nel 2014 allo zoo di Beauval, in Francia. Il suo nome è (letteralmente Terima Kashi) che nella lingua locale significa “grazie”.

