Meteo, torna la neve in Piemonte: oltre 40cm in quota, imbiancata anche la collina di Torino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La neve è tornata ad imbiancare le montagne del Piemonte ma anche le zone pedemontane dalla sera di ieri, martedì 9 gennaio, regalando scorci invernali incantevoli, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Un minimo depressionario posizionato tra Francia e Spagna convoglia flussi umidi da sud sul Piemonte. Tra la serata di ieri e questa notte, la neve ha interessato ancora i settori alpini e pedemontani tra la bassa Val Susa, le valli di Lanzo, del Canavese e del Biellese fino alla Valsesia, come segnala il meteorologo Andrea Vuolo. Le nevicate sono state più intense oltre i 700 metri ma i primi depositi al suolo si registrano dai 500-550 metri. In quota – aggiunge Vuolo – con le nevicate delle ultime 24-36 ore, gli accumuli al suolo hanno superato i 40 centimetri oltre i 1.500 metri sul comparto delle Graie. Nevischio fitto segnalato anche a Biella città e sulla collina di Torino nella serata di ieri: imbiancati Superga e il Colle della Maddalena.

Le temperature non superano i +4-5°C sul Piemonte oggi. A metà pomeriggio, si registrano: +2°C a Cuneo, Saluzzo, +3°C a Mondovì, Borgone Susa, +4°C a Biella, Bra, Avigliana, +5°C a Torino, Asti, Novara, Vercelli, Domodossola, Acqui Terme.

Le previsioni meteo per le prossime ore

Ancora neve nelle prossime ore in Piemonte. “Nel pomeriggio-sera di oggi – segnala ancora Andrea Vuolo sui propri canali social – fino alle prime ore della mattinata di domani, la neve tornerà ad intensificarsi sui rilievi di Cuneese e Torinese, risultando più fitte probabilmente tra bassa Val Susa, Sangone, Pinerolese, Saluzzese, Cuneo e Monregalese, mediamente al di sopra dei 600 metri ma a tratti con fiocchi possibili fino a 400-500 metri, in graduale aumento nottetempo. Complessivamente potrebbero cadere ulteriori 10-15 centimetri sopra i 1.200 metri tra Cozie e Marittime”.

Successivamente – si legge nel bollettino di Arpa Piemonte – l’allontanamento della perturbazione e una rimonta dell’alta pressione favorirà un miglioramento del tempo con un rasserenamento del cielo dal pomeriggio di domani con foschie e nebbie sulle pianure nelle ore più fredde. Le temperature minime sono attese in generale diminuzione.

Paesaggi innevati in Piemonte

