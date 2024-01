Tragedia nel Bresciano: bimba di 2 mesi muore in ospedale per bronchiolite

MeteoWeb

Una neonata di 2 mesi è morta presso l’ospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, a causa di complicazioni legate alla bronchiolite, un’infiammazione delle vie respiratorie che attualmente sta registrando un picco in Italia. I giornali locali hanno riportato la notizia, affermando che la bambina, figlia di genitori di origini romene residenti nella provincia di Mantova, è stata ricoverata in condizioni critiche e successivamente è deceduta nel reparto di pediatria.

Secondo quanto emerso, la neonata presentava difficoltà respiratorie già da alcuni giorni, che si sono aggravate rapidamente lo scorso sabato. La famiglia aveva trasportato la bambina in ospedale quando le sue condizioni erano già estremamente gravi. Al fine di confermare la diagnosi dei medici del reparto, sono stati avviati ulteriori accertamenti. Si è appreso che le condizioni della neonata erano complesse sin dalla nascita e che la presunta bronchiolite ha ulteriormente peggiorato la situazione.