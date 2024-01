Tramonto di fuoco sull’Etna: caldo eccezionale sulle montagne del Sud | FOTO e DATI

MeteoWeb

Temperature in forte aumento in queste ore al Sud Italia, anche in montagna dove la (poca) neve caduta la scorsa settimana si sta sciogliendo rapidamente. Sull’Etna, ai 1.920 metri del Rifugio Sapienza, oggi la temperatura massima ha raggiunto i +7,5°C e la minima è stata di +4,2°C. Domani farà ancora più caldo. In Sila, ai 1.929 metri di Botte Donato la massima ha raggiunto i +5,3°C dopo una minima di +1,5°C. E domani farà ancora più caldo.

Alla luce di questa situazione, oggi a Lorica (Sila) hanno chiuso le piste sciistiche che avevano aperto sabato, per mancanza di neve. Domani sarà una giornata caldissima con temperature ancor più elevate. Spettacolari le immagini dell’Etna immortalata oggi al tramonto da Reggio Calabria.