Allerta Meteo, aria calda sull’Italia: temperature folli, è allarme gelicidio

Anche l’Italia è coinvolta nella tempesta Irene che sta determinando condizioni di maltempo estremo in Europa. Nel nostro Paese è in corso una rimonta calda pre-frontale rispetto al ciclone sull’Europa centrale: le temperature sono in forte aumento al punto che al momento abbiamo un caldo anomalo davvero incredibile per questo periodo dell’anno, soprattutto in Sicilia ma anche in Puglia, Molise e in generale nelle zone interne dell’Appennino. Le temperature, infatti, hanno già raggiunto +22°C a Palermo, +21°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +19°C a Bari, Barletta, Termoli e Oristano, +18°C a Cagliari, Sassari, Iglesias, Foggia, Lecce, Brindisi, Chieti e Pescara, +17°C a Benevento, +16°C a Roma, Guidonia e Terni, +15°C ad Avellino, Campobasso e Viterbo.

Le temperature aumenteranno ulteriormente nelle prossime ore, quando si intensificherà il flusso caldo prefrontale proveniente da sud/ovest a furia di forti venti di libeccio che si intensificheranno tra oggi pomeriggio e domani, giovedì 18 gennaio. Attenzione all’Appennino centro/meridionale, dove le raffiche supereranno i 120km/h con gravi danni e un intenso garbino sulle Regioni Adriatiche:

Allerta Meteo, i forti venti occidentali sull'Italia tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio

Allerta Meteo: temperature in forte aumento, domani la giornata più calda

Osservando la situazione meteo, possiamo vedere come oggi farà molto caldo soprattutto in Sardegna e nella Sicilia tirrenica, oltre che in Abruzzo, Molise e Puglia. Al contrario, possiamo notare grandi sbalzi termici con la pianura Padana dove, invece, anche le temperature massime rimarranno gelide, a ridosso degli 0°C, soprattutto in Piemonte e Veneto:

Invece domani, giovedì 18 gennaio, farà molto più caldo in tutt’Italia: avremo addirittura picchi di +25°C in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, ma stavolta anche in pianura Padana ci sarà una bella scaldata. Sarà una giornata quasi primaverile dal punto di vista delle temperature, con precipitazioni limitate alla dorsale appenninica occidentale tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania:

Allerta Meteo: focus sul forte maltempo di oggi pomeriggio, allarme gelicidio al Nord

Il maltempo, invece, si concentrerà sul Centro/Nord Italia nel pomeriggio-sera di oggi. Si intensificheranno le forti piogge in atto sull’alta Toscana e sulla Liguria di Levante, mentre continuerà a nevicare in Valle d’Aosta. Ma soprattutto c’è alto rischio di gelicidio in pianura Padana, tra zone interne della Liguria, Emilia, Piemonte e Nord/Est.

Le precipitazioni congelate potrebbero interessare gran parte della Lombardia e buona parte del Trentino, con conseguenze molto pesanti sul territorio a causa dei pericoli provocati proprio dal gelicidio:

Cos’è il Gelicidio?

Il gelicidio è un fenomeno meteorologico invernale caratterizzato dalla formazione di ghiaccio su superfici esposte, causato dalla pioggia che congela al contatto. Questo processo avviene quando gocce di pioggia super-raffreddate (al di sotto del punto di congelamento, ma ancora liquide) colpiscono superfici solide che hanno temperature al di sotto dello zero. Il risultato è uno strato di ghiaccio liscio e trasparente, noto anche come “ghiaccio nero”, particolarmente pericoloso perché spesso invisibile.

Come si origina il Gelicidio?

Il gelicidio si verifica in condizioni meteorologiche specifiche. Richiede una combinazione di aria fredda ai bassi strati dell’atmosfera e uno strato di aria più calda in quota. Quando la pioggia cade attraverso uno strato di aria calda e successivamente passa attraverso uno strato di aria fredda vicino al suolo, si raffredda senza congelarsi. Al contatto con superfici al suolo sotto lo zero, la pioggia si congela immediatamente.

Rischi e pericoli

Il gelicidio rappresenta un serio rischio per la sicurezza, in particolare nelle aree urbane e sulle strade. Può causare incidenti stradali a causa della scarsa aderenza dei pneumatici sul ghiaccio. Anche i pedoni sono a rischio, poiché i marciapiedi possono diventare estremamente scivolosi. Inoltre, il peso del ghiaccio può causare danni a strutture come alberi, linee elettriche e tralicci, portando a interruzioni di corrente e danni alla proprietà.

Conseguenze

Le conseguenze del gelicidio possono essere significative. Oltre agli incidenti stradali e ai rischi per i pedoni, può portare a interruzioni prolungate dell’energia elettrica, difficoltà nelle comunicazioni e nei trasporti, danni agli alberi e alle infrastrutture. Le operazioni di pulizia e ripristino possono essere costose e richiedere tempo.

Episodi Drammatici in Europa e Italia

Europa: Uno degli episodi più gravi di gelicidio in Europa si è verificato nel gennaio 2003, quando una vasta area dall’Inghilterra alla Russia è stata colpita. Ci furono interruzioni di corrente estese e danni significativi alle infrastrutture.

Italia: In Italia, episodi memorabili si sono verificati nella Pianura Padana, dove le condizioni climatiche sono spesso propizie per il gelicidio. Un episodio significativo è stato quello del gennaio 2017, che ha colpito la Lombardia e il Veneto, causando gravi interruzioni nelle attività quotidiane, danni a veicoli e infrastrutture, e richiedendo l’intervento delle forze di emergenza.

