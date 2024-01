Travolto da una valanga sulla Forcella del Putia: grave scialpinista

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 gennaio, uno scialpinista è stato travolto da una valanga mentre percorreva la Forcella del Putia, sopra Passo delle Erbe, in Alto Adige. L’uomo, austriaco, con gli sci in spalla, stava salendo il canalone in compagnia di un amico, un brissinese residente da tempo in Austria, quando a causa del forte vento e gli accumuli di neve sulla forcella si è staccata la piccola valanga che lo ha investito, trascinandolo per 300 metri lungo il canalone. L’incidente si è verificato poco prima delle 15. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e l’Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato il ferito con un politrauma a Bolzano, dove è ricoverato in gravi condizioni.

L’intervento di recupero è stato molto difficile a causa del forte vento in quota ed è stato portato a termine con successo solo grazie la grande esperienza del pilota dell’Aiut Alpin Dolomites e degli uomini del Soccorso Alpino. Lo scialpinista è stato recuperato con il verricello. Sull’elicottero, il medico d’urgenza ha prestato le prime cure. Nonostante le gravi ferite, non è stato necessario intubare il paziente.