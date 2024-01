Terrificante incontro in Trentino: coppia di fidanzati inseguita da un orso per 800 metri

MeteoWeb

Terrificante disavventura per una coppia di fidanzati in Val di Sole, in Trentino. Due trentenni sono stati inseguiti per circa 800 metri da un orso lungo una strada forestale sopra l’abitato di Ortisè, nel territorio del comune di Mezzana. È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 28 gennaio. I giovani sono riusciti a chiamare con il telefonino degli amici che, poco distante, stavano facendo un giro in moto. Forse è stato proprio il rombo delle motociclette a impaurire l’animale che si è dileguato nel bosco. I giovani hanno dato l’allarme chiamando il Corpo forestale che ha immediatamente effettuato un sopralluogo, rinvenendo le tracce dell’orso.

