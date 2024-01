Trovati 85 candidati esopianeti con temperature adatte a ospitare la vita

MeteoWeb

Gli astronomi hanno scoperto 85 possibili esopianeti, con temperature più vicine a quelle dei pianeti del nostro Sistema Solare, potenzialmente abbastanza freddi da sostenere la vita. Questi candidati esopianeti, scoperti utilizzando i dati del Transitioning Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, sono di dimensioni simili a Giove, Saturno e Nettuno nel nostro Sistema Solare. Sono molto più interessanti della maggior parte di quelli trovati dalla missione TESS.

TESS consente agli scienziati di osservare i cali di luminosità delle stelle, noti come “transiti”, causati da oggetti che passano davanti a loro. Permette agli scienziati di identificare gli esopianeti e determinarne le dimensioni. In genere, per scoprire un esopianeta in questo modo è necessario osservare almeno tre transiti, al fine di determinare quanto tempo impiegano per orbitare attorno alla stella.

Gli esopianeti scoperti

Tuttavia, in questo nuovo studio, una collaborazione internazionale guidata da Faith Hawthorn dell’Università di Warwick, pubblicato nel Monthly Notice della Royal Astronomical Society (MNRAS), sono stati presi di mira i sistemi che transitano solo due volte. Ciò si traduce in scoperte di esopianeti con periodi orbitali più lunghi, che consentono la scoperta di esopianeti a temperature più basse. Gli 85 esopianeti candidati impiegano dai 20 ai 700 giorni per orbitare attorno alla loro stella madre, mentre la maggior parte degli esopianeti osservati da TESS hanno periodi orbitali di 3-10 giorni.

In alcuni casi, gli esopianeti si trovano in regioni abbastanza lontane dalle loro stelle madri da poter avere la temperatura giusta per sostenere la vita. Questa è conosciuta come “zona abitabile”. I ricercatori desideravano concentrare le loro osservazioni sugli esopianeti in questa regione perché ci consente di studiare gli esopianeti a temperature più vicine a quelle osservate sui pianeti del Sistema Solare.

In questa fase i corpi devono ancora essere confermati come esopianeti, ma i ricercatori sperano che ciò possa essere raggiunto con le osservazioni future. Degli 85 potenziali esopianeti rilevati in questo studio, 60 sono scoperte completamente nuove, mentre 25 sono stati rilevati nei dati TESS anche da gruppi di ricerca indipendenti utilizzando diverse tecniche di ricerca.

Faith Hawthorn, ricercatrice presso l’Università di Warwick, ha dichiarato: “abbiamo eseguito un algoritmo iniziale alla ricerca di transiti su un campione di 1,4 milioni di stelle. Dopo un accurato processo di verifica, abbiamo ridotto il numero a soli 85 sistemi che sembrano ospitare esopianeti che transitano solo due volte nel set di dati”.

Continuare la ricerca

Il Professor Daniel Bayliss, coinvolto nella ricerca, ha aggiunto: “è molto emozionante trovare questi pianeti e sapere che molti di loro potrebbero trovarsi nella giusta zona di temperatura per sostenere la vita. Il progetto è stato un vero e proprio lavoro di squadra e ha coinvolto ricercatori in varie fasi della loro carriera; è meraviglioso vederlo venire alla luce. Oltre alla ricercatrice capo, la dottoranda Faith Hawthorn, una studentessa universitaria, Kaylen Smith Darnbrook, ci ha aiutato ad analizzare i dati durante un progetto estivo. È un risultato importante per uno studente universitario vedere pubblicato il proprio lavoro di ricerca, quindi è stato un momento di orgoglio per tutti noi. Abbracciando lo spirito collaborativo della missione TESS, abbiamo anche reso pubbliche le nostre scoperte in modo che gli astronomi di tutto il mondo possano studiare questi esopianeti unici in modo più dettagliato. Ci auguriamo che questo possa guidare ulteriori ricerche su questi affascinanti esopianeti”.

Faith ha aggiunto: “c’è ampio spazio per continuare la ricerca su questi esopianeti – per saperne di più sui loro esatti periodi orbitali, se hanno o meno lune e di cosa sono fatti esattamente”.

Il Dottor Sam Gill, secondo autore dello studio, ha osservato: “rilevare esopianeti da soli due transiti è un modo intelligente per trovare esopianeti con periodi più lunghi nelle indagini sui transiti. Ci permette di trovare pianeti molto più freddi di quelli che si possono trovare con le tradizionali ricerche sui trasporti”.

