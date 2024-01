Tumori, guarisce dal mieloma multiplo dopo un trattamento per l’epatite: si aprono nuove opzioni terapeutiche

MeteoWeb

I virus dell’epatite C e B sono una delle cause del mieloma, il più frequente tra i tumori del sangue e delle patologie che lo precedono, note come gammopatie. Il caso di un paziente con mieloma multiplo guarito dopo il trattamento dell’epatite apre nuove opzioni terapeutiche, suggerendo che eliminare l’infezione con gli antivirali è un possibile trattamento per combattere questo tipo di cancro. È quanto emerge da uno studio del CNIO e dell’Hospital 12 de Octubre, guidato da Joaquin Martinez, dell’Unità di ricerca clinica sui tumori ematologici H12O-CNIO, in collaborazione con Sylvie Hermouet, dell’Università di Nantes, in Francia, pubblicato sulla rivista Haematologica.

L’identificazione precoce di un’infezione dai virus dell’epatite C e B può aiutare i medici a prescrivere un trattamento appropriato e a prevenire l’insorgere di patologie maligne. “Il riconoscimento dell’associazione tra epatite virale e mieloma multiplo, oltre alle patologie note per precedere la comparsa del mieloma, le gammopatie monoclonali, ha importanti implicazioni cliniche“, hanno scritto i ricercatori. “L’identificazione precoce dell’infezione da virus dell’epatite B o C in questi soggetti può portare a un trattamento antivirale appropriato e a un conseguente miglioramento degli esiti”.

Il caso del paziente guarito

Al momento, non si sa quali siano le cause del mieloma multiplo e, sebbene da tempo si sospetti che sia legato ad agenti patogeni infettivi, questo legame non è mai stato verificato né se ne è compreso il motivo. Maria Linares e Alba Rodriguez-Garcia, dell’Unità Clinica per il Cancro Ematologico H12O-CNIO e dell’Università Complutense di Madrid, hanno deciso di studiare la sorprendente guarigione del paziente affetto da epatite. Per farlo, si sono rivolti alla teoria che attribuisce la causa del mieloma multiplo all’esposizione cronica dell’organismo a un agente infettivo.

Il mieloma multiplo consiste in una proliferazione eccessiva di cellule del sangue che producono anticorpi, chiamati anche immunoglobuline, le proteine che difendono l’organismo dalle infezioni. Nel mieloma, un determinato anticorpo, diverso in ogni caso, a seconda dell’agente infettivo, viene prodotto in modo continuo ed eccessivo. Una teoria propone che questa anomalia sia dovuta all’esposizione cronica all’agente infettivo, che altera i segnali biochimici coinvolti nella produzione dell’anticorpo specifico contro quell’agente.

Lo studio

Il caso del paziente guarito dal mieloma dopo essere stato trattato per l’epatite C sembra supportare questa teoria. Linares e Rodriguez-Garcia hanno ipotizzato che l’organismo non fosse più cronicamente esposto al virus dell’epatite perché il farmaco antivirale lo aveva eliminato e che, per questo motivo, il mieloma fosse scomparso: le cellule che producono anticorpi anti-epatite C avevano smesso di riprodursi in eccesso.

Per verificare se ciò fosse effettivamente accaduto, sono stati condotti due studi, includendo 54 pazienti con gammopatia monoclonale, la patologia che precede il mieloma multiplo, ed epatite: 9 pazienti con epatite C in un primo studio e 45 pazienti con epatite B nello studio pubblicato su Haematologica. I ricercatori hanno scoperto che, nella maggior parte dei casi, l’anticorpo che i pazienti producevano in modo consistente ed eccessivo era effettivamente mirato al virus dell’epatite. Gli scienziati hanno poi analizzato un gruppo molto più ampio di pazienti affetti da mieloma multiplo, più di 1.300, di cui più di 1.200 con epatite B ed epatite C. La squadra di ricerca ha rilevato che coloro che avevano ricevuto un trattamento antivirale avevano una probabilità di sopravvivenza significativamente più alta.

“Nei pazienti infettati dal virus dell’epatite B o dell’epatite C, il mieloma multiplo o la gammopatia possono essere causati da questi virus, e lo studio dimostra l’importanza del trattamento antivirale in questi pazienti“, hanno dichiarato gli autori. “L’associazione tra epatite virale e sviluppo di mieloma multiplo e altre gammopatie monoclonali è diventata un importante campo di ricerca“, hanno dichiarato i ricercatori. “Le infezioni croniche da virus dell’epatite B o dell’epatite C contribuiscono alla patogenesi di queste neoplasie ematologiche, il che giustifica un aumento della consapevolezza, del rilevamento e delle strategie di trattamento“, hanno aggiunto i ricercatori. “Nei pazienti con gammopatie bersaglio di questi virus dell’epatite, che possono essere identificati dopo l’analisi dell’anticorpo che producono in eccesso, la terapia antivirale dovrebbe essere prescritta il prima possibile”, hanno concluso gli autori.