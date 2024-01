L’Ue rinnova le deroghe sull’agricoltura mentre infiammano le proteste

MeteoWeb

La Commissione europea ha annunciato una nuova proroga della deroga alla regola della politica agricola comune (Pac) che prevede che per accedere agli aiuti comunitari, gli agricoltori debbano lasciare delle quote di terreni a riposo. Lo ha annunciato il vicepresidente dell’esecutivo comunitario Margaritis Schinas in conferenza stampa. Quella legata al maggese è una delle misure per rendere sostenibile il settore agroalimentare contro le quali però stanno protestando gli agricoltori schierando i trattori sulle strade di moltissime città europee, e anche in Italia.

Agricoltori irrompono in un mercato vicino Parigi: 79 fermi

Nell’ambito delle proteste, gli agricoltori francesi hanno fatto irruzione in una zona di stoccaggio dei mercati generali di Rungis, alle porte di Parigi, dove sono stati provocati “danni“, secondo quanto riferiscono fonti della Polizia francese. La Polizia ha precisato che i manifestanti sono stati evacuati dalle forze dell’ordine e che sarebbero 79 le persone fermate. Il Ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, aveva avvertito i manifestanti che qualsiasi tentativo di accesso ai mercati generali di Rungis, il mercato all’ingrosso più importante della Francia, sarebbe stato impedito dalle forze dell’ordine. Secondo fonti di polizia citate dalla France Presse, le 79 persone fermate dalle forze dell’ordine hanno fatto una ”breve” irruzione a piedi in una delle ”zone di stoccaggio” del Marché de Rungis.

