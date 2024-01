UFO con “tentacoli” terrorizza base militare in Iraq | VIDEO

MeteoWeb

Un ex analista dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Michael Cincoski, ha recentemente rivelato dettagli sorprendenti riguardo a un lungo periodo di terrore causato da un UFO dalla singolare forma di medusa, presso una base militare in Iraq. Questa sconcertante testimonianza è emersa in seguito alla diffusione online di un video datato 2018, reso pubblico il 9 gennaio 2024 da Jeremy Corbell, noto appassionato di UFO, attraverso il suo canale YouTube.

Il filmato presenta un velivolo con appendici simili a tentacoli, visibile esclusivamente attraverso le telecamere a infrarossi, che si muove silenziosamente sopra la struttura militare americana in Iraq. Questo episodio si aggiunge a una serie di casi militari riguardanti UFO, comprendenti oggetti volanti di dimensioni gigantesche dalla forma di cubi rossi, misteriosi oggetti simili a Tic Tac in rapido movimento, nonché accuse formulate sotto giuramento riguardo al presunto recupero segreto ed illegale di UFO, oltre a programmi di ingegneria inversa.

“È diventata una specie di storia di fantasmi della base“, ha affermato Michael Cincoski, allora di stanza in Iraq , al canale via cavo News Nation. “Non sembrava affatto minaccioso“, ha precisato, aggiungendo però che la base non volle correre rischi durante quegli incontri notturni insoliti.