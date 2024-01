Trentenne con chiodo in testa, sopravvive: un incidente sul lavoro

MeteoWeb

Nel cuore dell’ospedale Sultanah Bahiyah in Malesia, è avvenuto un episodio tanto straordinario quanto agghiacciante, recentemente documentato sulla prestigiosa rivista Cureus. Una vicenda che, seppur destinata a far rabbrividire chiunque, porta con sé un messaggio di vitale importanza sulle procedure di sicurezza sul luogo di lavoro.

L’incidente sul lavoro

Il protagonista di questa storia è un giovane trentenne, impiegato in un cantiere edile, la cui vita è stata sconvolta da un incidente drammatico. Mentre lavorava con una pistola sparachiodi pneumatica senza indossare gli occhiali di sicurezza, ha attivato accidentalmente il meccanismo, catapultando un chiodo che ha perforato il suo occhio sinistro. Quel che segue è una catena di eventi inaspettati e al limite dell’incredibile.

Nonostante la ferita sanguinante e la perdita di vista evidente, il giovane operaio è arrivato in ospedale sorprendentemente lucido e senza apparenti ripercussioni cognitive. La radiografia del cranio ha poi svelato la portata reale del danno: il chiodo aveva penetrato completamente nel lobo frontale del cervello, causando danni alle regioni limitrofe e fratturando l’orbita oculare.

In un intervento chirurgico d’urgenza, il team medico è riuscito a rimuovere il chiodo, salvando fortunatamente le arterie principali e i nervi cruciali. Una condizione così eccezionale da essere definita come lesione intracranica a penetrazione transorbitale (TOPI), estremamente rara ma generalmente caratterizzata da un alto tasso di mortalità.

“Si è ripreso bene durante il periodo postoperatorio senza alcun deficit neurologico“, ha affermato il team medico. Sorprendentemente, il paziente è stato dimesso dopo soli cinque giorni di ricovero. Tuttavia, il destino non è stato altrettanto benevolo per quanto riguarda la vista: nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo ha perso la vista in modo irreversibile.

Questo caso incredibile, sebbene unico e raro, dovrebbe servire come monito sulla necessità di rigorose procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli autori della pubblicazione hanno sottolineato che, per evitare tragiche conseguenze come quelle riscontrate, è fondamentale adottare misure di sicurezza adeguate e sensibilizzare i lavoratori sull’importanza dell’uso di dispositivi protettivi.