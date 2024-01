Valanga killer colpisce stazione sciistica in California durante tempesta di neve: un morto e diversi feriti | FOTO

MeteoWeb

Una valanga ha investito una sezione di piste per esperti in una stazione sciistica della California vicino al Lago Tahoe, travolgendo 4 persone e provocando una vittima, quando una forte tempesta con neve e raffiche di vento si è spostata nella regione, secondo quanto hanno riportato le autorità locali. La valanga ha spinto Palisades Tahoe a chiudere 30 minuti dopo l’apertura e le squadre di ricerca hanno setacciato l’area per accertarsi se qualcuno fosse rimasto ferito o intrappolato. Il Sergente David Smith, portavoce dello sceriffo della contea di Placer, ha confermato ore dopo che una persona era deceduta, un uomo. Inoltre, una persona ha subito un infortunio alla gamba e altre 2 sono state curate per ferite non specificate. Le autorità poi confermato che nessuno mancava all’appello. La valanga si è verificata intorno alle 09:30 sui pendii ripidi nella zona GS Gully sotto l’impianto di risalita KT-22.

Il campo di detriti lasciato dalla valanga si estendeva per circa 45 metri di larghezza, 137 di lunghezza e 3 di profondità, ha riferito l’ufficio dello sceriffo. La causa della valanga è sotto inchiesta, hanno confermato i funzionari. La massa di neve si è staccata quando era previsto che una forte tempesta avrebbe portato oltre 60 cm di neve alle quote più alte entro l’inizio di giovedì ora locale.

Palisades, il sito delle Olimpiadi invernali del 1960, si trova sul lato occidentale del Lago Tahoe, a circa 64 km da Reno, in Nevada. Quella di ieri è stata la prima vittima da valanga della stagione negli Stati Uniti, secondo il Colorado Avalanche Information Center, che effettua monitoraggio a livello nazionale.