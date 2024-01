Valanga sul Col di Poma, in Alto Adige: sfiorati due scialpinisti

MeteoWeb

Una valanga si è staccata a sud del Col di Poma, in Val di Funes, in Alto Adige. Due scialpinisti sono stati sfiorati, ma sono rimasti illesi. In un primo momento, gli escursionisti che erano in zona ed avevano visto scendere la valanga, avevano allertato i soccorsi, supponendo che qualcuno fosse stato travolto. Erano tanti gli escursionisti e scialpinisti nei dintorni, pertanto si temeva che qualcuno fosse rimasto coinvolto. A seguito di approfondite ricerche, si è potuto escludere che qualcuno sia rimasto sotto la valanga. Uno dei due scialpinisti era stato parzialmente investito, ma è riuscito a liberarsi da solo.

Sono stati allertati anche l’elisoccorso Aiut Alpin e il Pelikan 1. Sul posto il Soccorso Alpino e squadre dei Vigili del Fuoco volontari.