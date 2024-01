Valanga travolge 5 escursionisti sul Monte Sirente: una vittima

MeteoWeb

Tragedia sul Monte Sirente, in provincia dell’Aquila, dove una valanga ha travolto cinque escursionisti: una persona è stata trovata morta dai soccorritori. Sul posto 118, volontari del Soccorso Alpino e finanzieri SAGF dell’Aquila. La tragedia si è verificata lungo il canale Maiori (all’interno del Monte Sirente-Velino, terzo massiccio montuoso per altezza dell’Appennino continentale dopo Gran Sasso e Maiella, situata nell’Appennino centrale abruzzese), una grande classica dell’Appennino. Bello e impegnativo, richiede una buona tecnica e condizioni sicure della neve.

Come evidenziano i soccorritori, la chiamata di soccorso è giunta poco dopo le 16 dai compagni di gita della vittima alla centrale operativa 118 dell’Aquila, che ha subito inviato sul posto l’Elisoccorso. Il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico presente a bordo, una volta verricellato sul punto, ha individuato l’escursionista travolto e ha subito constatato le condizioni critiche dello stesso; il medico presente a bordo dell’elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra ad opera dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e degli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Valanga sul Monte Sirente: rischio per strati di neve sovrapposti

Il bollettino più recente del servizio Meteomont, divulgato venerdì 12 gennaio alle 14, ha individuato un pericolo di valanghe da ‘Debole 1‘ a ‘Moderato 2′, pur considerando meno a rischio la zona del Sirente. Tuttavia, come si evince dal documento relativo ai monti abruzzesi, il problema valanghivo è comunque da tenere in considerazione in virtù della presenza del vento e di neve fresca, con strati di neve che si sovrappongono con temperature molto differenti.