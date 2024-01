In Valle d’Aosta il nuovo cielo certificato tra i più belli d’Italia

MeteoWeb

La Rete del Turismo Astronomico prosegue la sua espansione su tutto il territorio nazionale, con nuove realtà che aderiscono al progetto di sviluppo del Turismo delle Stelle e di tutela del firmamento. Una nuova struttura si unisce alle oltre 40 location già riconosciute e certificate come eccellenze turistiche e astronomiche sul territorio nazionale, da Nord a Sud. Hotellerie de Mascognaz ha infatti ottenuto la prestigiosa certificazione “I cieli più belli d’Italia”, conferita da Astronomitaly, la prima azienda italiana dedita allo sviluppo dell’Astroturismo nel nostro Paese.

Dopo un accurato sopralluogo sulla destinazione per il rilevamento della qualità astroturistica, il team di Astronomitaly ha conferito ad Hotellerie de Mascognaz il livello di certificazione GOLD, rendendola luogo ideale per tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea, lontani da inquinamento luminoso, che qui è particolarmente basso a causa della presenza delle Alpi a ESE, impedendo alle luci della Pianura Padana di arrivare.

Hotellerie de Mascognaz è una location che unisce il comfort di una struttura di altissimo livello ai canoni estetici di un rifugio d’alta quota. Oltre ad un cielo stellato che da oggi è certificato fra i Cieli Più Belli d’Italia, gli ospiti avranno la possibilità di usufruire di un ristorante di elevata qualità, una spa e un intero villaggio alpino, fondato dalla popolazione Walser attorno al 1300, oltre che una guida ambientale escursionistica e a una serie di attività da svolgere in ogni periodo dell’anno. Coloro che sceglieranno Hotellerie de Mascognaz potranno decidere di soggiornare in una splendida suite con vista panoramica sul Monte Rosa o in uno dei tanti chalet disseminati nell’antico villaggio, dove pregiati legni si sposano con l’antica pietra con cui sono stati costruiti.

Hotellerie de Mascognaz ora vanta anche la tutela e la promozione del cielo stellato che la sovrasta, abbracciando lo sviluppo di questa nuova forma di turismo responsabile e sostenibile, dedicato alla scoperta delle bellezze e dei misteri dell’Universo.

La certificazione “i cieli più belli d’Italia”, ideata da Astronomitaly, mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del Turismo Astronomico in Italia.