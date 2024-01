Il veliero peruviano BAP Unión risale lo Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

Il veliero peruviano BAP Unión ha risalito questa mattina lo Stretto di Messina per la terza volta nell’ultimo mese, dopo i transiti di 9 e 25 dicembre. Bellissime le immagini scattate da Giuseppe Caratozzolo da Villa San Giovanni, dove si può osservare come il veliero abbia risalito lo Stretto non molto lontano dalla costa con i fiocchi e le rande spiegate per onorare gli abitanti dello Stretto. Adesso sta navigando verso Nizza.

Il Veliero BAP UNION: Un Simbolo di Storia e Patrimonio Nazionale

Il BAP Unión, conosciuto anche come Union o Unión, è uno dei gioielli della flotta navale del Perù. Questo magnifico veliero, considerato uno dei più grandi del suo genere in America Latina, è molto più di una semplice nave; è un simbolo di storia, cultura e orgoglio nazionale.

Storia del BAP Unión

Il BAP Unión è stato costruito nei cantieri navali di Callao, in Perù, ed è entrato in servizio nel 2016. La sua costruzione è stata parte di uno sforzo più ampio per rinnovare la flotta navale peruviana e promuovere la formazione marittima nel paese.

Tuttavia, la vera storia del BAP Unión è radicata nella tradizione marittima del Perù. Il nome “Unión” deriva dalla nave da guerra omonima che combatté nella Guerra del Pacifico (1879-1884), un conflitto che coinvolse il Perù, il Cile e la Bolivia. La nave originale “Unión” fu una delle navi più famose della Marina peruviana e simboleggiò la tenacia e il coraggio delle forze armate peruviane.

Il veliero attuale è stato progettato per onorare la storia della Marina peruviana e portare avanti il suo patrimonio marittimo.

Caratteristiche Tecniche

Il BAP Unión è un veliero a tre alberi con una lunghezza di 115 metri e una larghezza di 13,5 metri. La nave è dotata di quattro ponti e può ospitare un equipaggio di oltre 250 membri. Ha una capacità di navigazione oceanica ed è stato progettato per partecipare a regate internazionali e missioni di formazione.

La sua impressionante maestria e bellezza lo rendono uno spettacolo da ammirare sia in mare aperto che nei porti in cui fa tappa. La nave è costruita con legni pregiati e finemente decorata per riflettere l’orgoglio del Perù nella sua tradizione marittima.

Ruolo e Missione

Il BAP Unión ha una duplice missione: servire come nave scuola per addestrare ufficiali della Marina peruviana e promuovere la cultura e la storia marittima del paese in tutto il mondo.

La nave ospita programmi di formazione per i futuri ufficiali della Marina, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze di navigazione, leadership e gestione delle risorse a bordo. Questa esperienza è cruciale per preparare il personale navale per missioni future e per garantire l’eccellenza professionale all’interno della Marina peruviana.

Partecipazione a Regate Internazionali

Il BAP Unión partecipa regolarmente a regate internazionali, dimostrando la sua abilità e la sua maestosità. La nave rappresenta il Perù in queste competizioni, sottolineando il suo status di ambasciatore galleggiante del paese. Partecipando a queste regate, il BAP UNION contribuisce anche a rafforzare i legami internazionali attraverso la condivisione della cultura e della tradizione marittima peruviana.

Un Patrimonio da Preservare

Il BAP Unión è molto più di una semplice nave; è un’opera d’arte galleggiante e un custode della storia marittima del Perù. La sua bellezza e maestria sono un omaggio all’abilità artigianale peruviana e alla dedizione alla tradizione marittima.

Il veliero BAP Unión continua a ispirare e unire il popolo peruviano, mentre promuove la formazione marittima e porta avanti il patrimonio nazionale. La sua storia e il suo significato culturale lo rendono uno dei tesori più preziosi del Perù e un simbolo di orgoglio nazionale.