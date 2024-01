Vesuvio, 120 nuovi alberi nel Parco

MeteoWeb

Il Parco Nazionale del Vesuvio, in sinergia con l’organizzazione non profit “Rete Clima”, Intesa Sanpaolo, PEFC Italia (Programma per l’Endorsement della Certificazione Forestale) e i Carabinieri Forestali del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, ha attuato un significativo progetto di rinaturalizzazione, piantando 120 alberi lungo la Strada Matrone nel Comune di Trecase.

Questo intervento si inserisce in una serie di azioni avviate dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio dal 2021, mirate alla rinaturalizzazione delle aree colpite dagli incendi, grazie a collaborazioni con associazioni e privati, che hanno permesso la messa a dimora di circa 3.900 alberi. Tali iniziative e i relativi protocolli adottati sono diventati esempi virtuosi, seguiti da numerose altre aree protette. In continuità con questa impegno, oggi si procederà con un intervento analogo lungo la Strada Matrone, sempre in partnership con Rete Clima.

