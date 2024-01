Vicenza, “influenza suina”: due morti registrati a causa del virus H1N1

MeteoWeb

Due uomini sono morti a Vicenza in pochi giorni a causa delle complicazioni legate al virus A H1N1. Inizialmente si era parlato di un possibile contagio di “influenza suina“, ma in seguito la direzione Sanità della Regione Veneto, tramite una nota della dirigente Francesca Russo, ha precisato che sarebbe errato associare l’evento alla variante ‘v’ dell’H1N1 (l’influenza suina). Russo ha sottolineato che in questa fase dell’anno, è in corso la circolazione del virus H1N1 pdm09 (Pandemic disease Mexico 2009), un ceppo influenzale diffusosi ampiamente in tutte le stagioni influenzali dal 2009. La definizione di “virus dell’influenza suina” è considerata un retaggio mediatico che erroneamente suggerisce la non stagionalità del virus.

La direzione Sanità veneta ha osservato che ogni anno i virus respiratori portano a un aumento di ricoveri e mortalità durante il periodo di circolazione. Attualmente, questi dati sono in linea con le stagioni influenzali precedenti alla pandemia. Russo ha citato un recente report dell’OMS che conferma una mortalità sovrapponibile a quella registrata prima del periodo della pandemia da Covid-19. Tuttavia, rimane fondamentale mantenere una sorveglianza attiva tramite i medici di medicina generale e pediatri, nonché la sorveglianza ospedaliera.

Nonostante ciò, i due decessi ravvicinati a Vicenza hanno destato preoccupazione. Un 55enne è deceduto il 7 gennaio, seguito il giorno successivo da un uomo di 47 anni a causa delle gravi complicazioni respiratorie legate alla stessa malattia. Altri tre pazienti, incluso una donna, sono attualmente in condizioni critiche presso l’ospedale San Bortolo, nel capoluogo berico, ricoverati in terapia intensiva. La polmonite interstiziale rappresenta una delle complicanze più gravi del virus, e nei casi più critici, viene utilizzato l’Ecmo per aiutare i pazienti a superare il picco della crisi.

Un aspetto positivo è che il vaccino contro l’influenza stagionale può offrire protezione contro questo ceppo influenzale. Pertanto, l’Asl di Vicenza ha lanciato un appello per sottoporsi alla profilassi, sottolineando che il vaccino è disponibile per i soggetti a rischio e per tutte le categorie indicate dal ministero. Inoltre, si enfatizza l’importanza dell’uso di mascherine e di strumenti di protezione individuale in caso di contagio, nonché la tempestiva somministrazione di antivirali nei casi più gravi.