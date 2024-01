VLEO: l’orbita ribelle che rivoluziona la sicurezza globale e le immagini satellitari

MeteoWeb

Nello scenario globale della guerra in Ucraina, un’arma silenziosa ha brillato come mai prima: le immagini satellitari. La loro potenza di rivelare verità incontestabili e di indirizzare azioni tattiche ha recentemente raggiunto un apice mentre il mondo assisteva al presagio dell’invasione russa in Ucraina. Ciò che è emerso è stato un paradigma di utilizzo delle immagini satellitari per influenzare la percezione pubblica e smascherare le intenzioni di potenze ostili.

I satelliti in VLEO

All’interno di questo panorama in rapida evoluzione, l’orbita terrestre molto bassa (VLEO) è emersa come una carta vincente. I satelliti in VLEO, posizionati a un’altitudine che sfida gli standard precedenti, offrono un punto di vista senza precedenti sull’azione a terra. Questo nuovo capitolo nell’esplorazione spaziale non solo ridefinisce le possibilità tecniche ma apre le porte a una nuova era di sicurezza globale e intelligence.

Ma VLEO non è un concetto completamente nuovo. Risaliamo agli anni della Guerra Fredda, quando gli Stati Uniti, in risposta al pericolo crescente, lanciarono il programma Corona. Questa pionieristica serie di satelliti strategici di ricognizione ha gettato le basi per l’uso di immagini satellitari per la sicurezza nazionale. La storia ci insegna che l’innovazione spesso trova la sua radice nella necessità, e il programma Corona è stato un passo audace per superare le limitazioni dell’epoca.

Immagini a basso costo senza detriti spaziali

Oggi, VLEO è all’avanguardia dell’innovazione spaziale. Gli Stati Uniti, l’Unione Europea, il Giappone e la Cina stanno conducendo dimostrazioni e avanzamenti chiave in propulsione elettrica, navigazione, elaborazione a bordo e immagini digitali a basso costo. Progetti come il Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer dell’Agenzia Spaziale Europea hanno dimostrato concretamente i benefici di operare a queste altitudini, fornendo dati cruciali durante la sua operatività dal 2009 al 2013.

Un elemento centrale di questa rivoluzione è la capacità di VLEO di offrire immagini ad alta risoluzione a costi inferiori. L’utilizzo di razzi più piccoli, telecamere commercialmente disponibili e la mancanza di necessità di elettronica resistente alle radiazioni necessaria per orbite più alte sono fattori che stanno ridisegnando il panorama economico dello spazio.

Ma c’è un altro aspetto affascinante di VLEO che merita attenzione: la sua natura “auto-pulente”. In un’epoca in cui la proliferazione di detriti spaziali è una preoccupazione crescente, VLEO offre una soluzione unica. I detriti e i satelliti non propulsi in VLEO rientrano naturalmente nell’atmosfera terrestre, eliminando il rischio di persistenti minacce in orbita bassa.

Gli sforzi di VLEO non passano inosservati sulla scena globale. La China Aerospace Science and Industry Corporation sta progettando una costellazione di satelliti VLEO, mettendo in evidenza come questa tecnologia stia diventando un elemento centrale delle strategie di sicurezza e sorveglianza globale. Il Generale James Dickinson ha giustamente sottolineato l’importanza di preservare l’accesso a VLEO, poiché il suo valore va oltre le frontiere nazionali, plasmando la dinamica della sicurezza spaziale a livello mondiale.

VLEO è più di una semplice evoluzione tecnologica nello spazio; è una rivoluzione che cambierà il modo in cui percepiamo e utilizziamo le immagini satellitari, definendo il futuro della sicurezza globale. Con il suo potenziale per immagini ad alta risoluzione, sistemi di propulsione innovativi e la sua capacità di auto-pulizia, VLEO è destinato a plasmare le dinamiche delle future operazioni di difesa e intelligence spaziale. Mentre il mondo assiste a questa straordinaria evoluzione, è chiaro che VLEO sarà il fulcro delle sfide e delle opportunità nello spazio che ci aspettano.

