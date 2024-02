Il 13 febbraio 2012 il primo lancio di Vega

MeteoWeb

Il 13 febbraio 2012 è stata una giornata storica per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con il primo lancio di Vega, un nuovo piccolo lanciatore progettato per mettere in orbita satelliti di dimensioni contenute. Il lancio è avvenuto dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese.

Vega si è comportato perfettamente durante il suo volo inaugurale, durato circa 54 minuti. Il razzo ha portato in orbita polare due satelliti:

(Laser Relativity Satellite), un satellite italiano per la verifica del principio di equivalenza universale e per lo studio della geodetica terrestre; ALMASat-1 (Alma Mater Satellite-1), un satellite italiano per la misurazione del flusso di particelle cariche nell’atmosfera terrestre.

Oltre ai due satelliti principali, ha trasportato anche sette CubeSat, piccoli satelliti per diverse missioni scientifiche e tecnologiche.

Il successo del primo lancio di Vega ha segnato una pietra miliare importante per l’ESA, dimostrando la capacità dell’Europa di sviluppare e lanciare autonomamente un piccolo lanciatore affidabile e versatile. Vega ha aperto nuove opportunità per il lancio di satelliti scientifici, commerciali e istituzionali, completando la gamma di lanciatori europei che includeva già Ariane 5 e Soyuz.

