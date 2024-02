Nel 2023 in Calabria piogge più basse degli ultimi 10 anni, notevole anomalia delle temperature

MeteoWeb

In Calabria, nel corso del 2023, il valore medio delle precipitazioni è stato il più basso degli ultimi 10 anni. Le temperature superano quelle dell’ultimo trentennio con la media di +2°C nella stagione estiva ed autunnale. Lo rende noto l’Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, nel rapporto sull’andamento meteoclimatico nell’anno 2023. “Il cambiamento più evidente – secondo i tecnici dell’Arpacal – si rileva, oltre che nella diminuzione delle piogge estive, anche nella frequenza con cui le precipitazioni si sono presentate su base mensile durante tutto l’anno. Le anomalie più evidenti riguardano, in particolare, il mese di maggio, con precipitazioni che hanno determinato un generale innalzamento dei livelli idrici”, viene spiegato nel rapporto.

Secondo i dati Arpacal, la temperatura media annuale registrata in Calabria nell’ultimo anno 2023 è “ben più elevata rispetto alle medie del trentennio di riferimento (1991-2020). L’aumento delle temperature risulta ancora più evidente se si considera la media stagionale registrata nella stagione estiva ed in quella autunnale”, viene sottolineato.

“Considerando l’andamento delle piogge e delle temperature medie del 2023 risulta che, ad eccezione della primavera, la pioggia è stata più scarsa e la temperatura media più alta rispetto ai valori medi dell’ultimo trentennio di riferimento: particolarmente preoccupante è l’andamento dei valori medi di temperatura in estate e in autunno con valori che superano quelli normali di circa 2°C”, concludono gli esperti di Arpacal nel rapporto.

