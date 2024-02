Più di 5mila decessi in Francia legati al caldo durante l’estate 2023

MeteoWeb

In Francia, “3 decessi su 100 osservati durante l’estate sono attribuibili al caldo, e ciò rappresenta poco più di 5.000 decessi“, ha riassunto Guillaume Boulanger, ricercatore di Public Health France, in una conferenza stampa. Questa stima – che ammonta precisamente a 5.167 morti – riguarda l’intera estate 2023 e non solo gli episodi di ondata di caldo. Solo in questi periodi, circa 1.500 decessi, ovvero uno su dieci, sono attribuiti al caldo.

Le ondate di caldo del 2023 in Francia sono state particolarmente notevoli per il carattere tardivo di 2 di esse: la più lunga ad agosto, poi l’ultima a settembre.

Secondo le misurazioni effettuate da Public Health France, la mortalità correlata al caldo è a uno dei livelli più alti degli ultimi anni, riportano oggi i media nazionali. Il dato è inferiore solo ai 7mila decessi registrati l’anno precedente, nel 2022, e rimane lontano dai 15mila decessi attribuiti all’eccezionale ondata di caldo del 2003.

Come sempre, la maggior parte dei decessi riguarda i più anziani. Nel corso dell’intera estate, circa 3.700 decessi legati al caldo hanno colpito gli over 75.

