A22 chiusa per nebbia, diversi incidenti in pochi minuti

A partire dalle 09:40 di questa mattina, la nebbia ha reso necessaria la chiusura precauzionale della A22 nel tratto da Carpi a Nogarole Rocca, sia in direzione Nord che Sud, fino allo svincolo con la A1. Tutti i caselli lungo questo percorso sono temporaneamente chiusi. Tra le 09:15 e le 09:30, ben 3 incidenti si sono verificati sulla carreggiata Nord tra Pegognaga e Mantova, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi, nonostante il limite di velocità imposto a 50 km/h e l’attivazione dei sistemi antinebbia. La visibilità resta critica, con circa 80 metri di visibilità nei tratti più compromessi.

