Agricoltura, “l’ossessione dell’agenda Ue sul clima scatena le proteste, è un suicidio agricolo”

MeteoWeb

Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO 2 Coalition (Arlington, Virginia), interviene sulle recenti proteste degli agricoltori in molti Paesi europei contro le leggi comunitarie. “Dalle dolci colline della Francia alle pianure spazzate dal vento della Polonia, gli agricoltori hanno guidato i loro trattori sulle strade, uniti nella lotta contro una minaccia ai loro mezzi di sussistenza”, scrive Jayaraj, che ha conseguito un master in scienze ambientali presso l’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito.

“Allo stesso modo, nelle città di Belgio, Polonia, Romania, Lituania, Paesi Bassi e Germania, gli agricoltori hanno bloccato le strade e condotto proteste mirate presso gli edifici pubblici. Convogli di trattori, blocchi stradali e discorsi appassionati riflettono la profonda frustrazione della comunità agricola nei confronti dei tentativi di ridurre i terreni agricoli e vietare l’uso di fertilizzanti”, continua Jayaraj. “L’obiettivo politico primario degli agricoltori è il cosiddetto programma Farm to Fork che mira a dimezzare l’uso di pesticidi, ridurre l’uso di fertilizzanti, tagliare di almeno il 10% le aree agricole e imporre la conversione del 25% dei terreni agricoli dell’Unione Europea ad “agricoltura solamente biologica”. L’iniziativa prevede anche la rimozione dei sussidi per il diesel agricolo utilizzato nei trattori e nei macchinari”, spiega.

“Gli agricoltori sostengono che tutte queste politiche mettono a repentaglio la sicurezza alimentare e minano il ricco patrimonio agricolo che da secoli definisce le società europee. Dietro tutto ciò c’è l’ossessione dell’agenda europea sul cambiamento climatico di ridurre le innocue emissioni industriali e agricole di gas serra, che includono anidride carbonica, protossido di azoto e metano. Farm to Fork è un sottoinsieme dei più grandi programmi Green Deal e Net Zero”, afferma Jayaraj.

Jayaraj cita il più grande sindacato agricolo francese, la FNSEA, che afferma di voler cambiare “la filosofia stessa del Green Deal che presuppone la decrescita”. “Gli agricoltori francesi sono uniti nella loro opposizione alle politiche ambientali assurde, estreme e impraticabili”, ha affermato il Presidente della Coordination Rurale, un gruppo agricolo francese. “Chi è al potere non rivolge un pensiero all’impatto di queste politiche sui mezzi di sussistenza degli agricoltori, sulla sicurezza alimentare della nazione e sulla crisi del costo della vita che affligge la gente comune”.

“I sindacati degli agricoltori hanno ragione, ed è una cosa seria”, afferma Jayaraj. “Ridurre l’uso dei fertilizzanti richiederebbe l’impiego di più terreno per l’agricoltura, ma le politiche verdi dell’UE intendono ridurre la quantità di terreni agricoli. Ciò equivale a un suicidio agricolo forzato che minaccia la fame, la morte e il collasso sociale. In altre parole, la lotta va oltre l’uso immediato della terra e dei fertilizzanti e si occupa del benessere delle generazioni a venire. La questione Farm to Fork non sarà risolta finché non ci sarà la fine dei programmi Green Deal e Net Zero”, continua.

“La crisi agricola europea è un avvertimento ai cittadini di altri governi che intendono adottare politiche simili per la produzione agricola per evitare una crisi climatica inesistente. Le cosiddette politiche verdi ucciderebbero le parti più verdi del nostro mondo mentre distruggono il sogno della gente comune di una vita dignitosa con accesso ai beni di prima necessità”, conclude Vijay Jayaraj.

