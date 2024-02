Allerta Meteo Campania, domani cimiteri chiusi a Napoli e Benevento

MeteoWeb

Alla luce dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania, per la giornata di domani, venerdì 23 febbraio, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto con ordinanza la chiusura al pubblico dei cimiteri.

Stessa decisione a Benevento, dove però rimarranno chiuse anche i parchi. Con un’ordinanza urgente, il sindaco Clemente Mastella ha disposto dalle ore 7 alle ore 21 di domani la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale (restano garantite le attività di accoglienza dei funerali, con presenza di familiari dei defunti, e le attività di operatività interna improrogabile da svolgersi con cautela e prudenza da parte degli operatori).

