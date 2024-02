Allerta Meteo, domenica di forte maltempo e caldo anomalo: temporali al Sud

MeteoWeb

E’ una domenica di maltempo sull’Italia, ma anche di caldo anomalo: mentre forti temporali stanno colpendo Sicilia, Calabria e Campania, le temperature sono tipicamente autunnali. Al Sud, infatti, abbiamo +17°C a Bari e Lecce, +16°C a Messina, Taranto e Brindisi, +15°C a Cosenza, mentre al Centro/Nord le temperature segnano +15°C a Pescara, +14°C a Rimini e Latina, +13°C ad Ancona e La Spezia, +12°C a Roma, Trieste, Genova e Pisa, +11°C a Firenze, Venezia, Perugia, Udine, Mantova, Ferrara e Vicenza, +10°C a Milano, Torino, Bologna, Verona e Brescia.

In questo contesto tipicamente autunnale, sono in corso temporali sparsi al Sud provocati proprio dalla grande energia in gioco nell’atmosfera a causa di questo caldo anomalo. Il maltempo proseguirà nelle prossime ore con forti piogge persistenti in Campania, Calabria e Sicilia. In modo particolare la Calabria sarà flagellata dalle precipitazioni che si accaniranno sul versante tirrenico tra oggi pomeriggio e domani, lunedì 12 febbraio:

Le temperature, come abbondantemente anticipato nelle previsioni meteo di MeteoWeb, non si abbasseranno in modo significativo: la neve cadrà sulle vette dell’Appennino soltanto oltre i 1.700 metri di quota (nelle fasi più fredde) e comunque si scioglierà rapidamente non appena si concluderà la fase di maltempo. Già in settimana tornerà l’Anticiclone delle Azzorre con un nuovo forte aumento termico in tutto il Paese.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.