Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice arancione su alture e pianure emiliane

Rimane arancione l’allerta meteo in Emilia-Romagna sulle alture e sulle pianure del Piacentino, Parmense, Reggiano, Modenese e Ferrarese a seguito delle possibili piogge che rischiano di ingrossare la portata dei fiumi, attualmente sotto controllo. L’avviso, diramato dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido per l’intera giornata di domani.

Per la giornata di venerdì 1° marzo, si legge nel bollettino, “sono previste condizioni di tempo perturbato, con possibilità di precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio, più probabili su zona appenninica e pianura occidentale. Le precipitazioni previste potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei bacini del settore centro-occidentale della regione, già interessati da fenomeni di piena, prolungando l’occupazione delle aree golenali e l’interessamento degli argini nei tratti vallivi. Saranno possibili diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali. La criticità idraulica sulla pianura ferrarese è legata al reticolo secondario“.

