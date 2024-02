Allerta Meteo, forte maltempo sull’Italia: allarme al Sud per il weekend

MeteoWeb

L’Italia è colpita in pieno in queste ore dall’attesa ondata di maltempo che sta provocando piogge torrenziali sulle Regioni del Nord e venti impetuosi un po’ ovunque. La Regione più colpita dalle precipitazioni è il Friuli Venezia Giulia dove fino al momento sono caduti ben 179mm di pioggia ad Uccea, 168mm a Musi, 150mm a Chievolis, 136mm a Oseacco di Resia, 131mm ad Alesso, 125mm a Campone, 123mm al Lago di Selva, 122mm a San Francesco di Vito d’Asio, 114mm ad Andreis, 113mm a Maniago e Pala Barzana, 108mm a Clauzetto, 107mm a Meduno, 105mm a Piano d’Arta.

Piogge torrenziali, superiori ai 100mm giornalieri, anche in Veneto con 107mm a Vittorio Veneto, 102mm ad Arapè e in Liguria con 113mm a Pietralavezzara e 112mm a Masone San Pietro, cioè in tutte le aree esposte alle forti correnti meridionali.

Il vento meridionale soffia impetuoso un po’ in tutto il territorio nazionale: ha raggiunto i 139km/h sul Monte Cimone, i 93km/h a Palermo, gli 81km/h a Campobasso. Proprio a causa di queste correnti, le temperature sono elevatissime in gran parte del Paese per l’ennesima giornata di caldo anomalo. La colonnina di mercurio, infatti, fa registrare +20°C a Pescara, Senigallia, Jesi e Falconara Marittima, +19°C a Cesena, Fano, Pesaro e Cesenatico, +18°C a Ravenna, Rimini, Macerata, Imola, Faenza e Forlì, +16°C a Bologna. Gran caldo anche al Sud con +21°C a Rosarno, +20°C a Palermo, Catania, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Acitrezza, Terme Vigliatore e Falcone, +19°C a Cefalù e Giarre, +18°C a Cosenza, Acireale, Molfetta, Lequile, Cavallino, Bisceglie e Cariati, +17°C a Bari, Lecce, Foggia, Termoli, Barletta e Bitonto. Per l’Italia è l’ennesima giornata mite in pieno inverno, con una situazione tipicamente autunnale.

Nelle prossime ore, durante la serata odierna, la situazione meteo migliorerà al Nord/Ovest e il maltempo si concentrerà al Nord/Est con ulteriori nubifragi in Friuli Venezia Giulia, e al Centro Italia con piogge torrenziali sul versante tirrenico, in modo particolare tra Lazio e Campania:

Domani, sabato 24 febbraio, il maltempo si sposterà al Sud con forti piogge e temporali sin dal mattino nel basso Tirreno, tra Campania e Sicilia, in intensificazione nel pomeriggio/sera quando avremo temporali molto forti in Sicilia, piogge persistenti nella bassa Campania in estensione su Basilicata e Puglia. Un nuovo fronte di maltempo provocherà piogge e temporali in Sardegna, Lombardia, Liguria e Toscana. Le temperature diminuiranno portando la neve a bassa quota sulle Alpi, specie in Lombardia.

Il clou del maltempo, come ampiamente annunciato, sarà nella giornata di dopodomani, domenica 25 febbraio al Sud. Avremo fenomeni avversi molto violenti dapprima in Sicilia, in rapida risalita verso la Calabria nel corso della mattinata. Si tratterà di temporali molto violenti con piogge torrenziali, grandine, tempeste di fulmini e venti impetuosi. Nel pomeriggio-sera il maltempo più estremo si estenderà anche a Puglia e Basilicata, ma i fenomeni più estremi colpiranno la Calabria nella sua totalità, con nubifragi sulla fascia jonica e nello Stretto di Messina. Alto il rischio di eventi alluvionali, in modo particolare nella Sicilia nord/orientale, in provincia di Messina: al Sud sarà un weekend da lupi.

Lunedì 26 febbraio il maltempo tornerà a colpire il Nord, con violenti nubifragi su Piemonte e Liguria: sarà solo l’inizio di una settimana di forte maltempo in tutto il Paese.

